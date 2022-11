Netflix confirme un nouveau jeu Stranger Things VR pour fin 2023

Netflix et le studio Tender Claws vont bel et bien sortir un jeu Stranger Things VR qui devrait arriver à l'hiver 2023 sur les principales plateformes de réalité virtuelle, d'après une annonce faite par les deux sociétés lors du Stranger Things Day 2022. Le jeu vous permettra d'incarner le redoutable méchant de la saison 4, Vecna, dans le but de "mettre en œuvre une vengeance sur Eleven et Hawkins".

Test de la saison 3 de Stranger Things revisitée dans un jeu mobile

"Incarnez Vecna dans cette nouvelle aventure de Stranger Things en RV", peut-on lire dans la description de la vidéo.

Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l'esprit de ruche et en apprivoisant le vide. Envahissez les esprits et provoquez des cauchemars dans votre quête de vengeance contre Eleven et Hawkins. Stranger Things VR est un jeu d'action et d'horreur psychologique développé par Tender Claws, qui sortira sur les principales plateformes VR à l'hiver 2023.

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la série qui avaient déjà eu droit à plusieurs jeux sur consoles et mobiles, ainsi qu'un premier essai raté en VR.



Pour rassurer les fans, Netflix s'est associé avec Tender Claws, un studio qui a déjà développé les jeux VR Virtual Reality 1 et 2, ainsi que The Under Presents and Tempest. De son côté, Netflix a déjà publié plusieurs jeux autour de ses séries phares, dont le raté Stranger Things : The VR Experience, mais surtout de bons titres comme Stranger Things 3: The Game.



Regardez le teaser vidéo :