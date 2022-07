Netflix ajoute l'Audio Spatial à la 4e saison de Stranger Things

Il y a plus d'un an, iPhoneSoft vous dévoilait en exclusivité le projet de Netflix d'ajouter des contenus compatibles avec l'Audio Spatial. Environ 6 mois après notre article, Netflix confirmait la disponibilité de l'Audio Spatial pour plusieurs de ses créations originales populaires, toutefois depuis l'été dernier, les contenus avec cette technologie audio ont été plutôt rares. Aujourd'hui, Netflix annonce une bonne nouvelle !

L'Audio Spatial pour les épisodes de la dernière saison de Stranger Things

Si vous détenez des AirPods 3, des AirPods Pro, un AirPods Max ou des Beats Fit Pro, bonne nouvelle, vous pouvez profiter des contenus qui prennent en charge l'Audio Spatial.

Pour rappel, cette technologie permet une immersion audio exceptionnelle en vous donnant l'impression d'être au cœur de la musique que vous écoutez ou de la scène que vous regardez dans un contenu vidéo.



Après une absence totale d'intérêt pendant plusieurs années, Netflix avait indiqué le lancement de l'Audio Spatial pour certaines de ses créations originales en août 2021. Aujourd'hui, le service de streaming annonce une accélération de l'intégration de cette technologie dans plusieurs de ses créations.



Suite à un partenariat avec l'expert audio allemand Sennheiser, Netflix a ajouté l'Audio Spatial pour plusieurs programmes comme le film The Adam Project et la totalité des épisodes de la quatrième saison de Stranger Things, le second programme le plus populaire du catalogue (après Squid Game).

Le communiqué de Netflix déclare :

Souvent, la subtilité du son passe inaperçue, mais elle peut avoir un impact profond sur l'atmosphère d'une scène et changer fondamentalement la réponse du public. Certains des moments les plus emblématiques de la télévision et du cinéma sont définis par les moments immersifs qu'ils créent à travers le son. Sans son excellente conception sonore, la scène de combat finale de The Adam Project serait-elle aussi électrique ? La scène épique de guitare d'Eddie Munson dans Stranger Things 4 donnerait-elle vie à la « p-sdn uop » de la même manière ?

Netflix continue en expliquant que l'Audio Spatial est une avancée extraordinaire qui permet de :

Transposer l'expérience cinématographique de l'audio immersif sur n'importe quel stéréo, de sorte que le travail des créateurs pour vous faire entrer dans l'histoire se produit quel que soit l'appareil que vous utilisez pour regarder Netflix".

Comment savoir quel contenu est compatible Audio Spatial sur Netflix ?

Comme l'explique le leader du streaming, pour savoir si un film ou une série vous propose cette expérience audio, il suffit de se rendre dans la barre de recherche présente dans l'application et de marquer les mots "Audio Spatial".

Vous aurez après la liste de tous les programmes qui proposent une prise en charge de cette technologie immersive.

À noter que cette méthode fonctionne aussi avec les mots "4K", "HDR" et "Dolby Atmos".



Apple a lancé l'Audio Spatial avec Apple Music l'année dernière et l'a ajouté à Apple TV+, où tous les contenus sont compatibles avec le Dolby Atmos et Audio Spatial.

Autant dire que cette avancée est particulièrement populaire pour les habitués aux produits Apple, les contenus Audio Spatial sont régulièrement mis en avant notamment sur Apple Music où des playlists 100% Audio Spatial sont proposées dans l'onglet "Explorer".



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.