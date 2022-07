Netflix annonce un spin-off de la série Stranger Things après la saison 5

Que les fans de la série Stranger Things ne s'inquiètent pas ! Une fois la saison 5 dévoilée et achevée, les créateurs ont l'intention d'en écrire une nouvelle qui serait dans le même univers. Une manière de prolonger le plaisir dans ce monde fantastique qui compte plus d'un milliard de vues.

La série la plus regardée derrière Squid Game

Comme annoncé par Netflix lui-même, la série Stranger Things devrait dans le futur avoir le droit à un spin-off. En plus de la quatrième saison actuellement en cours et de la cinquième à venir (qui sera la dernière), les créateurs souhaitent continuer dans le même univers sans avoir besoin de prolonger l'histoire actuelle.



La série est l'une des plus visionnées sur la plateforme et sa quatrième saison a déjà dépassé le milliard d'heures de visionnage. Les frères Duffer, créateurs et réalisateurs de la série, avaient par le passé indiqué que de nombreuses autres histoires dans l'univers de Stranger Things peuvent être créées et lancées sous la forme d'une œuvre cinématographique.



Cela devrait se concrétiser grâce au lancement de leur nouvelle société de production, Upside Down Pictures, qui doit permettre de prolonger le lucratif partenariat avec Netlfix. D'autres projets sont également en cours de développement.

Synopsis de la série :

En 1983, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis se lancent alors dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponses, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite.

Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de la saga même si aucune information supplémentaire n'a filtré pour le moment. Ce fameux spin-off devrait débarquer une fois la saison 5 achevée, autrement dit dans un petit bout de temps. Néanmoins, lorsque vous arriverez au terme de l'ultime saison, ne soyez pas trop déçu car de nouvelles aventures sont prévues au programme.