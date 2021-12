Saison 3 de Squid Game : le créateur de la série en discute avec Netflix

Squid Game est la série qui a rencontré le plus de succès et récolté le plus de visionnage en 2021. Ne souhaitant pas abandonner une pépite comme celle-ci, Netflix a fortement incité le créateur du programme à renouveler pour une seconde saison ce qui est (presque) accepté. Cependant, le service de streaming veut voir la série continuer sur le long terme, c'est pour cela qu'une troisième saison est envisagée.

Netflix proposera-t-il une saison 3 de Squid Game ?

Une série populaire comme Squid Game permet de générer des centaines de milliers de souscriptions en seulement quelques semaines et attire des personnes qui n'auraient jamais découvert Netflix sans la pression sociale autour de Squid Game.

Pour le géant américain, il est hors de question d'abandonner sa création originale sud-coréenne, c'est pour cela que le service de streaming se bat pour l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes.



Si la saison 2 semble bien partie, le créateur de Squid Game hésiterait à écrire une 3e saison par peur de lasser les téléspectateurs ou même de décevoir en n'arrivant pas à maintenir le dynamisme et l'intrigue autour de la série.

Face à cette grande motivation de la part de Netflix, le scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk a confié au média KBS qu'il était en cours de discussion avec Netflix pour deux nouvelles saisons. Il explique que la conclusion de cette négociation devrait bientôt se conclure.

Évidemment, face au succès de la première saison, Netflix devrait augmenter l'investissement pour Squid Game et répondre favorablement aux exigences salariales des acteurs, du créateur, des réalisateurs et des scénaristes.

Dans tous les cas, la décision est entre les mains de Hwang Dong-hyuk, comme il s'agit du créateur de la série, Netflix ne peut pas continuer de produire le programme sans son accord.



Hwang a précédemment expliqué dans une autre interview avoir reçu une forte pression de la part de Netflix et des fans pour une deuxième saison. Il avait déclaré avoir la sensation de ne pas avoir le choix au risque de décevoir les millions de fans à travers le monde.

À quoi s'attendre pour la saison 2 ?

Ne vous attendez pas à une bande-annonce ou une synopsis avant minimum 1 an. La seule information que l'on détient à propos de la saison 2 pour le moment, c'est que l'histoire va se concentrer autour de Seong Gi-hun, le grand gagnant des 45,6 milliards de wons. Même s'il est heureux d'avoir gagné une telle somme, Gi-hun n'arrivera pas à se remettre de toutes les horreurs qu'il a vues pendant l'aventure Squid Game. La saison 2 devrait se pencher à la fois sur son passé, mais aussi sur ses traumatismes qui le marqueront à vie. Va-t-il venger ses camarades ? Va-t-il retenter sa chance ?



En ce qui concerne la saison 3, c'est la première fois que Hwang Dong-hyuk l'évoque dans une interview. On remarquera que Netflix a su être convaincant avec le réalisateur et scénariste pour le faire envisager une troisième saison alors qu'il ne se projetait même pas dans une seconde saison.



En cette fin 2021, Squid Game est le contenu Netflix le plus populaire depuis la création du service de streaming en 2007. À l'heure actuelle, la série originale cumule un total de plus de 1,65 milliard d'heures de streaming. Même plusieurs mois après sa sortie, Squid Game continue à être présent dans certains Top 10 de plusieurs pays.



