"The Playlist", la future série de Netflix sur la création de Spotify

Comparé à l'ensemble de ses concurrents, Spotify a un avantage considérable : l'entreprise qui est numéro 1 sur le marché du streaming est aussi celle qui a lancé le concept du streaming musical par abonnement en Suède et à l'international. Alors que beaucoup de personnes à travers le monde téléchargeaient illégalement de la musique, Spotify a su trouver les arguments pour convaincre des millions d'utilisateurs de payer 9,99€ par mois pour une toute nouvelle expérience. Cette histoire, Netflix la racontera dans la série originale "The Playlist" à venir prochainement.

Découvrez The Playlist

Si aujourd'hui, vous avez choisi des services de streaming comme Apple Music, Amazon Music ou encore YouTube Music, vous êtes probablement passé dans un premier temps par Spotify, c'est peut-être d'ailleurs grâce à ce service que votre manière d'écouter de la musique a radicalement changé !

Spotify a bouleversé notre façon de consommer de la musique, c'est essentiellement pour cela que Netflix souhaite partager la belle histoire de cette entreprise suédoise qui a créé un nouveau marché révolutionnaire et qui a été rejointe les années qui ont suivi par des géants comme Deezer et Amazon Music.



À travers une bande-annonce récemment mise en ligne sur YouTube, Netflix montre un avant-goût de sa mini-série The Playlist. La vidéo de promotion présente le fondateur de Spotify, Daniel Ek (joué par Edvin Endre de Vikings), comme un révolutionnaire qui aspire à transformer l'ensemble du marché de la musique, en plus de développer une contre-mesure légitime contre le piratage musical.



Le programme mettra également en avant les différents problèmes qu'ont dû surmonter Ek et son équipe face à certaines personnes malintentionnées qui ont tout fait pour que le projet ne voie jamais le jour, on retrouve dans le lot des médias douteux et des politiciens suspects.

Dès le 13 octobre, Netflix proposera cette nouvelle série en Suède, en France et dans le reste du monde. Les abonnés profiteront de 6 épisodes d'environ 1 heure qui seront tous ajoutés en même temps, ce qui permettra aux personnes les plus motivées à faire un marathon Netflix !



Dans cette nouvelle série Netflix inédite et exclusive, on retrouvera la présence de Gizem Erdogan (Love & Anarchy), Christian Hillborg (The Last Kingdom), Edvin Endre (Vikings), Ulf Stenberg, Severija Janusauskaite, Joel Lützow, Ella Rappich, Lucas Serby...



Aux commandes de la réalisation, Netflix a misé toute sa confiance sur Per-Olav Sørensen, un talentueux réalisateur à qui l'on doit les séries Quicksand - Rien de plus grand et Home for Christmas, deux productions originales Netflix qui ont connu un joli succès en France.