Netflix déploie le son Spatial Audio sur 700 films et séries pour les abonnés Premium

L'été dernier, Netflix a commencé à utiliser un système audio spatial un peu particulier puisqu'il ne nécessite pas d'équipement particulier. Après avoir inauguré cette technologie avec la quatrième saison de Stranger Things et quelques autres programmes, Netflix la déploie désormais à plus grande échelle. Mais il y a un hic, il faut être abonné à la formule Premium pour pouvoir en profiter.

Netflix s'est associé à Sennheiser

Rappelez-vous en 2021, nous étions les premiers à indiquer que Netflix allait lancer des contenus en audio spatial. Plus d'un an après, la firme américaine lançait Stranger Things avec le son 3D.

Cette fois, la société indique que le son spatial est désormais disponible sur plus de 700 de ses titres les plus regardés, dont The Watcher, Mercredi et Glass Onion : A Knives Out Mystery.

Cette expérience sonore véritablement magique change la donne en matière de visionnage de plans Premium, et nous sommes ravis d'ajouter cette capacité à d'autres fonctionnalités que nous prenons déjà en charge, comme le 4K, le HDR, le Dolby Atmos® et le mode calibré Netflix.

Un badge audio spatial sur les séries et les films indiquera plus clairement si un titre prend en charge ce format. Vous pouvez également rechercher le terme "spatial audio" pour consulter la liste complète des titres pris en charge, mais Netflix assure que son catalogue s'étoffera rapidement avec You, Luther : The Fallen Sun ou encore Tour de France.

Netflix s'est associé à Sennheiser pour utiliser la technologie Ambeo 2-Channel Spatial Audio. Elle est conçue pour les haut-parleurs stéréo intégrés, notamment les ordinateurs portables et les tablettes. Selon Netflix, l'audio spatial devrait être efficace sur les téléviseurs qui ne sont pas trop éloignés du spectateur et sur les téléphones équipés de haut-parleurs stéréo. La société explique que son son spatial offrira une expérience plus immersive à ceux qui portent des écouteurs. Logique, Apple le propose sur ses AirPods, iPhone, iPad et Mac depuis un moment.



Les abonnés Premium bénéficient donc d'une nouvelle exclusivité à partir d'aujourd'hui, ce qui pourrait s'avérer particulièrement utile pour ceux qui regardent des séries et des films avec un casque. Mieux, le forfait sans publicité permet désormais de télécharger des titres sur six appareils différents, contre quatre auparavant. Il s'agit de six appareils de plus que les utilisateurs du plan financé par la publicité...