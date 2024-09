Les prochains AirPods Pro 3 pourraient mesurer le rythme cardiaque

Après l'Apple Watch, véritable référence des montres connectées santé, Apple semble déterminé à faire de ses AirPods de nouveaux alliés bien-être. Les AirPods 4 viennent de gagner la réduction de bruit active, les AirPods Pro 2 se muent en aide auditive, et voilà que les prochains modèles pourraient carrément surveiller votre cœur.

Le code d'iOS 18 en dit long sur les ambitions d'Apple

C'est une petite ligne de code dans la dernière bêta d'iOS 18 qui a mis la puce à l'oreille. On peut y lire : "Portez les deux écouteurs pendant vos entraînements pour suivre votre fréquence cardiaque et l'envoyer à l'app Santé. Gérez cela dans les réglages Bluetooth."

Pas de doute, les ingénieurs d'Apple planchent bien sur des AirPods capables de mesurer le rythme cardiaque. Selon des sources proches des plans de la marque, cette fonction ferait ses débuts avec les AirPods Pro 3 attendus en 2025. Mais ils ne seraient pas les seuls, puisque les futurs Powerbeats Pro, également prévus l'an prochain, en profiteraient aussi.

La santé, nouveau leitmotiv d'Apple

Cette évolution n'a rien d'une surprise. Depuis plusieurs années, Apple multiplie les initiatives dans le domaine de la santé et du bien-être. L'Apple Watch en est l'exemple le plus frappant, avec ses capteurs toujours plus pointus (ECG, oxymètre, thermomètre...) et ses fonctions de suivi du sommeil, de l'activité physique ou encore de la gestion du stress.

Mais cette philosophie s'étend peu à peu à tout l'écosystème de la marque. Outre les AirPods et leur fonction d'aide auditive ou de suivi cardiaque, on pense aussi à l'iPhone et à ses capteurs de vision qui pourraient bientôt détecter des problèmes oculaires, ou encore aux fonctionnalités de temps d'écran intimement liées à la santé personnelle.

La technologie au service de la prévention

L'objectif d'Apple est clair : faire de ses produits de véritables compagnons santé au quotidien, capables non seulement de surveiller certains paramètres clés, mais aussi de détecter d'éventuels problèmes de façon précoce. Une façon de mettre la technologie au service de la prévention et du bien-être, en complément du suivi médical traditionnel.

Pour les AirPods Pro, l'ajout de la mesure de fréquence cardiaque semble donc une évolution naturelle. En outre, ce serait une belle façon pour Apple de différencier ses AirPods 4 et les AirPods Pro haut de gammes qui partagent maintenant énormément de fonctionnalités. Reste à savoir comment Apple compte intégrer le suivi cardiaque : via un capteur dédié comme sur l'Apple Watch, ou via une solution logicielle basée sur les micros et haut-parleurs, comme l'a démontré Google ? Réponse en 2025, avec une nouvelle génération d'écouteurs qui risquent de ne plus être tout à fait des appareils d'écoute.