SmartThings est maintenant contrôlable via Siri sur iPhone

SmartThings permet maintenant d’utiliser Siri pour déclencher des routines sur iPhone

La dernière mise à jour de l’application SmartThings apporte une nouveauté attendue par de nombreux utilisateurs d’iPhone. Il devient désormais possible d’activer les routines SmartThings grâce à Siri, en utilisant l’application Raccourcis. Cette évolution permet de contrôler sa maison connectée entièrement à la voix, sans ouvrir SmartThings ni manipuler son téléphone. Un simple « Siri je pars » peut par exemple éteindre les lumières, fermer les volets et couper certaines prises connectées automatiquement.

La mise en place de cette fonctionnalité se fait dans l’application Raccourcis d’iOS. L’utilisateur sélectionne une routine SmartThings déjà existante et lui associe une commande vocale. Une fois configurée, cette routine peut être déclenchée depuis l’iPhone, mais aussi l’Apple Watch ou un HomePod. Cela rend le contrôle du domicile plus fluide, que ce soit en partant de chez soi, au réveil ou dans les moments où les mains sont occupées.

La mise à jour améliore également la visibilité de SmartThings sur iPhone grâce aux Live Activities (Activités en direct). Jusqu’à cinq appareils récemment utilisés peuvent apparaître directement sur l’écran verrouillé. Cette présentation simplifiée permet d’interagir rapidement avec les équipements les plus courants sans naviguer dans l’application. Allumer une lampe ou vérifier un capteur devient ainsi plus immédiat.

Pour les personnes qui utilisent des appareils Samsung tout en étant dans l’écosystème Apple, cette nouveauté rapproche deux mondes qui fonctionnaient auparavant de manière assez séparée. La maison connectée devient plus cohérente à utiliser, avec moins de frictions et plus de naturel au quotidien.

Il est toutefois nécessaire de préparer les routines dans SmartThings avant de les associer à Siri. Une petite étape de configuration est donc indispensable. Une fois cela fait, le contrôle vocal devient simple et fiable, transformant Siri en véritable assistant du foyer intelligent.

