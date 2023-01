L'app SmartThings de Samsung supporte les appareils Matter

L'application SmartThings de Samsung pour l'iPhone et l'iPad a été mise à jour ce week-end pour ajouter le support des appareils Matter, la norme universelle pour la maison connectée lancée l’an dernier avec notamment Apple, Google et Samsung. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec SmartThings, il s'agit d'une plateforme appartenant au géant coréen, et qui s'apparente à HomeKit d'Apple.

SmartThings passe à Matter

Si vous suivez l’actualité de la domotique, vous savez probablement que la plateforme SmartThings a été mise à jour avec le support de Matter en novembre dernier, Samsung ayant déployé l'intégration de Matter aux hubs SmartThings l'année dernière. Mais ce n’était encore le cas de l’app iOS. Avec la mise à jour de l'application, les appareils de maison intelligente compatibles avec Matter qui sont connectés à un hub SmartThings peuvent être contrôlés avec un iPhone, un iPad ou une Apple Watch.



Auparavant, les accessoires Matter connectés à un hub SmartThings ne pouvaient être contrôlés qu'avec un appareil Android, mais désormais, les appareils Apple peuvent être utilisés, ce qui devrait ravir les clients.

C’est quoi Matter

Matter est une norme de maison intelligente conçue pour s'intégrer à toutes les principales plateformes de maison intelligente d'Apple, Samsung, Google, Amazon et bien d'autres. Un accessoire domestique Matter peut se connecter à la fois à HomeKit et à SmartThings, par exemple, et tant qu'un hub approprié est disponible, il peut être contrôlé par l'une ou l'autre des plateformes de maison intelligente. L’expérience est totalement transparente pour l’utilisateur.



L'application SmartThings peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store et est par exemple utile pour ceux qui ont une TV connectée de la marque,

Télécharger l'app gratuite SmartThings