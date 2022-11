Controller for HomeKit 6.0 introduit des notifications avancées pour la domotique Apple

L'app Maison d'Apple est un excellent moyen de surveiller, gérer et interagir avec votre environnement HomeKit, mais cela ne signifie pas que c'est le seul moyen. Controller for HomeKit 6.0 est désormais disponible avec une foule de nouvelles fonctionnalités qui permettent de contrôler davantage votre maison connectée, notamment grâce à des notifications très poussées.

Controller for HomeKit passe la 6e

Les notifications HomeKit avancées de Controller for HomeKit vous permettent d'interagir avec votre équipement d'une nouvelle manière. Grâce à elles, votre maison intelligente peut vous informer des événements qui se produisent et vous donne la possibilité de réagir immédiatement. Avec le serveur de notifications, le puissant système d'automatisation de HomeKit et l'application Raccourcis conçue par Apple, vous pouvez concevoir un ensemble de notifications beaucoup plus utile que ce qui est livré d'origine avec l’app Maison. Les notifications peuvent avoir plusieurs actions et vous pouvez choisir comment réagir lorsque vous les recevez, de sorte que toutes vos chaînes d'automatisation sont toujours à jour.



Sachez que l’app est gratuite au téléchargement mais quelle nécessite un abonnement à 5,99€ par mois, 29,99€ par an ou 59,99€ à vie.

Automatisations HomeKit avancées dans Controller for HomeKit

L'automatisation est au cœur de la plupart des notifications. Controller 6.0 vous donne un contrôle total sur l'automatisation HomeKit - y compris les événements de démarrage multiples, les conditions complexes et les caractéristiques du fabricant.

Raccourcis

À l'aide de l'application Raccourcis - ou Shortcuts en anglais, vous pouvez modifier les automatisations HomeKit pour exécuter un raccourci au lieu d'une scène. Les raccourcis offrent beaucoup plus de flexibilité car vous pouvez lire les valeurs actuelles d'un appareil pour étendre votre automatisation.

Serveur de notification

Le serveur push de Controller for HomeKit peut envoyer des notifications instantanément, mais il peut aussi les délivrer avec un délai ou à une date ultérieure. L'appli garde la trace du nombre de fois où le message a été délivré et vous informe lorsque ce nombre atteint le seuil que vous avez spécifié.

Actions de notification

Controller for HomeKit vous permet de définir plusieurs actions pour les notifications. Pour chaque notification, il propose une liste d'actions possibles :

Exécuter une scène

Exécuter un flux de travail

Ouvrir une vue spécifique

Ouvrir un flux de caméra

Mettre en veille et me rappeler plus tard

Notifications potentielles

Voici des exemples de notifications que vous pouvez recevoir, choses qui vont bien plus loin que la plateforme Apple de base :

Forte humidité et fenêtre fermée dans la salle de bain !

La température du salon est supérieure à 23°C, et le chauffage est allumé !

Vous avez quitté la maison, et certaines lumières sont encore allumées !

La fenêtre de la salle de bain est ouverte depuis plus d'une heure !

Mouvement détecté dans le jardin (3x en 10min). Appuyez pour voir la caméra.

Vous avez dormi 15 fois dans votre lit. Il est temps de changer les draps !

La machine à café a été utilisée plus de 30 fois depuis le dernier nettoyage !

Vous arrosez depuis 15 minutes. Déplacez l'arroseur !

La température de la piscine est maintenant de 22°C.

La batterie du détecteur de mouvement est en dessous de 5% !

Fini le nettoyage du 1er étage.

La lessive est faite.

