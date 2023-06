Apple publie la bêta 2 de macOS 14 Sonoma

Si vous avez un Mac récent, vous avez peut-être installé macOS Sonoma bêta. Et bien la nouvelle version est arrivée, juste après iOS 17 et watchOS 10 bêta 2.



Comme chaque année, la firme de Cupertino met à jour son système d'exploitation pour Mac avec plusieurs nouveautés. Cette fois, macOS 14 Sonoma succède à macOS 13 Ventura.

La nouvelle bêta de MacOS 14 Sonoma

Pour découvrir les nouveautés incluses dans macOS Sonoma, dont les widgets interactifs, le mode jeu, les profils sur Safari, le partage du trousseau iCloud et autre, il faut pour le moment être développeur Apple et installer la bêta. Il n'y a plus de système de profil d'approvisionnement, il suffit d'avoir un identifiant Apple lié à un compte affilié au Dev Center de la firme américaine.

Comment installer la bêta de macOS Sonoma

Lancez l'application "Réglages système" sur votre Mac.

Allez dans "Mises à jour de logiciels" dans la section "Général".

Cliquez sur le bouton (i) en regard de "Mises à jour bêta".

Touchez le menu déroulant et choisissez "macOS Sonoma Developer Beta" ou m"acOS Sonoma Public Beta".

Cliquez sur le bouton Terminé.

La dernière version bêta de macOS Sonoma devrait maintenant apparaître comme une mise à jour logicielle disponible.

Cliquez sur le bouton "Mettre à jour maintenant" et patientez.

Les nouveautés de macOS 14 Sonoma bêta 2

Les changements de la nouvelle bêta de Sonoma sont :