Le mode jeu de macOS Sonoma sur iOS 17 et iPadOS 17 ?

Au cours de la WWDC 2023, Apple a mentionné une nouvelle fonctionnalité majeure sur la prochaine mise à jour macOS Sonoma. Les développeurs ont travaillé sur un "Mode jeu" permettant d'ajuster automatiquement les paramètres du système pour optimiser les performances lorsque l'utilisateur est en train de jouer. Dès que celui-ci quitte le jeu, le "Mode jeu" se désactive, ce qui fait passer le Mac en mode normal. Selon une récente découverte de 9to5mac, Apple travaillerait à proposer aussi ce nouveau mode sur iPhone et iPad !

Un "mode jeu" sur iOS 17 et iPadOS 17 ?

Hier, Apple a lancé la quatrième version bêta d'iOS 17, destinée aux développeurs. Sans nouvelle fonctionnalité majeure introduite dans cette mise à jour, c'est une découverte faite dans les entrailles du code qui retient notre attention. Selon les informations révélées par 9to5Mac, des indices laissent à penser qu'Apple travaille sur une fonctionnalité très attendue : un mode jeu pour iOS et iPadOS.



Ces éléments proviennent de frameworks utilisés pour le mode jeu dans macOS Sonoma, avec le plus grand étonnement, ils ont été détectés dans iOS 17 bêta 4. C'est une surprise, car même si iOS et macOS partagent une grande quantité de code, le mode jeu n'a pas été annoncé officiellement pour iPhone et iPad.

Pourquoi cette nouveauté est-elle importante ?

Le mode jeu optimise les ressources matérielles pour les jeux, permettant d'améliorer significativement les performances. Les gamers pourraient donc profiter d'une expérience de jeu plus fluide et plus rapide, ce qui est toujours un avantage dans le monde du gaming mobile, en constante croissance.



De plus, il est mentionné que le mode jeu pourrait réduire la latence Bluetooth. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'AirPods ou de manettes Bluetooth, ils pourraient bénéficier d'un temps de réponse plus court, perfectionnant ainsi l'expérience de jeu.



Cependant, restons prudents. Comme souvent avec les versions bêta, il s'agit d'un terrain d'expérimentation pour les développeurs. Une nouvelle fonctionnalité peut être testée puis être abandonnée par Apple, la présence d'une nouveauté en bêta ne signifie pas qu'elle sortira obligatoirement pour le public un jour.