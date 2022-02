Microsoft en partenariat avec Samsung pour concevoir un casque AR/VR basé sur le cloud

Hier à 23:02

Windows

Alexandre Godard

Le monde du métavers n'en est qu'à ses débuts et c'est pour cette raison que les géants du numérique se livrent une bataille féroce. Du côté de Microsoft, les derniers bruits de couloirs évoquent un casque AR/VR en partenariat avec Samsung. De plus, Android serait privilégié à Windows et le cloud serait le mode de fonctionnement principal.

Microsoft x Samsung x AR/VR

S'il y a bien un sujet qui va faire débattre dans les années à venir, c'est celui des casques de réalité virtuelle et augmentée. Tous les géants américains du numérique devraient prochainement se lancer dans ce monde du futur que l'on annonce comme l'internet 2.0.



On peut déjà citer Facebook qui en fin d'année dernière s'est renommé Meta, contraction du mot métavers, ou encore Apple qui ne cesse d'apparaître dans de nombreux brevets et de nombreuses rumeurs au sujet d'un casque de réalité AR/VR. N'oublions pas le PSVR 2 de Sony qui devrait lui aussi être dévoilé au grand jour avant la fin de l'année 2022.



Du côté de Microsoft, on serait encore en pleine hésitation même si les dernières rumeurs laissent penser qu'un point de départ pour le futur produit aurait été trouvé. Comme l'indique BusinessInsider en se basant sur une feuille de route interne de l'entreprise, Microsoft pourrait se mettre en partenariat avec Samsung pour créer son prochain casque de réalité mixte. Mieux encore, on apprend que la technologie interne serait uniquement basée sur le cloud et que l'écosystème de Microsoft serait mis de côté au profit d'Android.

En revanche, cela pourrait également signifier que le produit n'est pas près de sortir étant donné qu'il faut repartir de zéro du côté des développeurs. Rien que le principe de passer de Windows à Android demande énormément de changements et donc de temps.



Pour rappel, il y a quelques jours, le site nous révélait l'annulation de l'HoloLens 3 au sein de Microsoft. HoloLens 3 qui était censé être le prochain casque de réalité mixte de Microsoft et qui était surnommé Project Calypso en interne.



Si nous résumons d'une manière simple la situation, le prochain casque AR/VR de Microsoft pourrait être conçu en partenariat avec Samsung et embarquer une interface Android exclusivement basée sur le cloud.



Difficile à l'heure où nous écrivons ces lignes de démêler le vrai du faux mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir du métavers nous réserve énormément de surprises et d'histoires à rebondissement. Du côté des utilisateurs, nous voulons qu'une seule chose, des produits de qualités qui nous surprennent. À vous de jouer les GAFAM.