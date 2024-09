iOS 18 : les fonctionnalités IA basées sur le cloud respecteront la vie privée des utilisateurs

Il n'y a plus aucun doute depuis plusieurs mois : iOS 18 va être une petite révolution en matière d'intelligence artificielle. Pour procéder à l'intégration massive de l'IA sur l'iPhone, Apple va le faire de deux façons différentes : en local et via le cloud. Certaines fonctionnalités IA pourront être utilisées sans connexion internet et d'autres auront besoin d'une connexion WiFi ou cellulaire pour joindre le cloud d'Apple. Si la deuxième approche peut faire peur en matière de confidentialité, un récent rapport affirme qu'Apple a tout prévu pour rassurer les utilisateurs et tenir ses engagements habituels.

L'IA générative via le cloud avec une confidentialité renforcée

L'une des principales nouveautés d'iOS 18 va être l'introduction massive de fonctionnalités d'IA générative. Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de bénéficier d'une interaction avancée avec leur iPhone, que ce soit pour la création de contenu, l'automatisation des tâches ou l'amélioration des applications existantes grâce à l'IA. L'interaction avec ces fonctionnalités se fera à la fois en local sur l'iPhone et via le cloud, ce qui va nécessiter une connexion internet pour tirer parti de la pleine puissance des serveurs d'Apple.



Apple a toujours été à la pointe de la protection de la vie privée, et iOS 18 ne fera pas exception. Pour alimenter ses fonctionnalités d'IA, Apple va utiliser des serveurs équipés des dernières puces M2 Ultra et M4, autrement dit, c'est la promesse d'une performance exceptionnelle. Cependant, la puissance de calcul n'est pas la seule préoccupation : la sécurité des données est primordiale, surtout que l'IA va en apprendre beaucoup sur vous et de vos habitudes avec votre iPhone.

Serveurs sécurisés et isolation des données en cas d'intrusion

Dès le premier jour de fonctionnement, les serveurs d'Apple vont intégrer la technologie Secure Enclave, conçue pour isoler et sécuriser les données traitées. Cette technologie va créer un environnement ultra-sécurisé qui va empêcher tout accès non autorisé aux informations sensibles. Grâce à Secure Enclave, même en cas de tentative de piratage, la sécurité des données des utilisateurs va rester renforcée, rendant leur compromission presque impossible. Les mesures exceptionnelles prises par Apple vont inclure une surveillance constante et des réponses rapides à toute tentative d'intrusion, ce qui va garantir une protection maximale.



Le rapport mentionne aussi qu'Apple se projette dans une stratégie "d'informatique confidentielle" pour ses services cloud. L'un des principaux avantages de cette stratégie est la réduction des obligations d'Apple à remettre des données personnelles en cas de demande gouvernementale ou des forces de l'ordre. Grâce à cette technologie, même si de telles demandes sont faites, Apple sera en mesure de fournir un niveau de protection supplémentaire aux données des utilisateurs, car elles seront traitées dans un environnement sécurisé et isolé.



Cette protection de la vie privée avec les fonctionnalités IA basées sur le cloud devrait faire l'objet d'une longue présentation à la WWDC 2024, la mission d'Apple sera de rassurer les clients les plus préoccupés par ce sujet.



