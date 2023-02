Google présente Bard, un concurrent à ChatGPT

C'était prévisible… Après avoir vu Microsoft faire la une des journaux en voulant investir des milliards dans ChatGPT pour l'insérer dans son moteur de recherche. Google a décidé de sortir les muscles à son tour. Voici BARD.

Bard VS ChatGPT : la guerre des robots

En ce lundi 6 février 2023, Google a dévoilé ce qui semble être un concurrent à ChatGPT. Nommé Bard, ce robot conversationnel sera, comme son concurrent, capable d'offrir des réponses riches à toutes les questions possibles et inimaginables.



Bard sera également intégré au moteur de recherche le plus utilisé de la planète. De quoi couper l'herbe sous le pied de Microsoft qui, à l'aide de quelques milliards, a l'intention de fusionner son moteur de recherche Bing et ChatGPT pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Les ambitions de Bard :

Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage. Il s'appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité.



Bard peut être un terrain d’expression pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité. Il peut vous aider à expliquer les dernières découvertes de la NASA issues du télescope James Webb à un enfant de 9 ans, ou vous renseigner sur les meilleurs attaquants du football mondial actuel, puis vous proposer un entraînement spécifique pour vous améliorer.

Sans surprise, la première itération de Bard est une version plus légère et uniquement accessible pour quelques chanceux. Google promet de commencer à le déployer pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.



La firme de Moutain View profite de cette prise de parole pour remettre les pendules à l'heure en rappelant qu'elle est l'une des plus anciennes entreprises à croire en l'intelligence artificielle IA et surtout à en développer des dizaines toutes plus utiles que les autres.



De nombreuses informations supplémentaires seront communiquées dans les mois à venir. En tout cas, voilà de quoi une nouvelle fois mettre en garde Apple. Si la pomme souhaite d'ici quelques années lancer son propre moteur de recherche, il faudra obligatoirement y intégrer un robot conversationnel pour rivaliser avec la concurrence.



L'IA, le futur.