Une version Google Bard Advanced arrive pour concurrencer ChatGPT

Si Apple mise gros sur l'IA avec iOS 18, ses concurrents ne restent pas les bras croisés. Alors que ChatGPT d'OpenAI reste le leader incontesté, Google progresse de jour en jour avec Bard. Pour tenir tête à GPT-4, la version ultime du chatbot en vogue, Google prépare même Bard Advanced. Un développeur vient de repérer une ligne de code annonçant le lancement imminent de cette version améliorée.

Bientôt Google Bard Advanced ?

Sur X (Twitter), un certain Bedros Pamboukian a expliqué que Bard Advanced serait gratuit pendant trois mois et ferait partie de l'abonnement "Google One", un bundle similaire à Apple One. Afin d'éviter tout malentendu, Pamboukian a précisé sous le premier tweet : "Encore une fois, je ne suis pas un "leaker", mais Google continue de mettre des choses en évidence et personne ne s'en rend compte...".

hi, bard advanced will be free for 3 months and you'll need Google One too, enjoysies



the fact that it's in prod implies it's ready & being tested (currently an experiment)



again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes... pic.twitter.com/YqfAK77f0F — Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024

Une chose est sûre, Google a laissé échappé un indice sur sa stratégie à venir concernant son assistant alimenté par l'intelligence artificielle. Seul problème à date, nous ne savons pas ce qu'apportera cette version "advanced", "avancée" en français. On peut supposer qu'elle sera plus précise et plus rapide, comme GPT-4 par rapport à GPT 3.5.



La guerre entre les deux sociétés ne fait que commencer. ChatGPT comptait plus de 180 millions d'utilisateurs mensuels en décembre. De son côté, Google Bard vient de dépasser les 142 millions d'utilisateurs ces derniers jours.

Où en est Apple ?

Et Apple dans tout cela ? L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré en août dernier que les efforts d'Apple en matière d'IA étaient considérablement en retard par rapport à Chat-GPT, et qu'il faudrait être patient avant d'en avoir un aperçu. Pour y parvenir, la firme a prévu de dépenser 4,75 milliards d'euros pour des serveurs d'IA cette année.



Depuis, nous avons eu plusieurs confirmations d'une amélioration significative de Siri et d'iOS grâce à l'IA. Nous devrions en découvrir une grande partie en juin prochain, lors de la WWDC 24 avec la présentation d'iOS 18. Apple souhaite exploiter ses puces neuronales et traiter les données en local, amélioration la vitesse et préservant la confidentialité. Mieux, au lieu de piller les médias, elle est en train de nouer des partenariats pour payer les éditeurs.