Apple veut s'associer à de grands éditeurs pour former l'IA

Apple s'est rapproché des géants de l'édition pour développer ses systèmes d'intelligence artificielle générative, en utilisant le contenu des actualités comme terrain d'entraînement, comme le rapporte le New York Times. Le géant de la technologie, qui peut s'appuyer sur Apple News pour faciliter les contacts, vise des collaborations à long terme avec des grands noms comme Condé Nast, NBC News et IAC. Ces éditeurs peuvent se targuer d'avoir à leur actif un large éventail de publications réputées, allant de Vogue à People en passant par Wired et Ars Technica. Encore une fois, tout cela ne concerne que les États-Unis.

Apple veut une IA de qualité

Les accords potentiels, évalués à un minimum de 50 millions de dollars, octroieraient à Apple les droits d'utilisation d'une multitude d'articles d'actualité archivés. Si certains éditeurs ont manifesté un intérêt mitigé pour la proposition d'Apple, s'inquiétant du manque de clarté de l'application de l'IA générative sur leurs contenus, d'autres sont plus réceptifs, appréciant l'approche qui consiste à demander l'autorisation d'utiliser leur base de données, contrairement à d'autres entreprises d'IA.

Dans le paysage florissant de l'intelligence artificielle où des rivaux comme Microsoft, Google et Meta s'écharpent depuis un an, Apple semble accélérer ses efforts pour ne pas laisser passer le train. Des rumeurs suggèrent qu'Apple teste en interne un chatbot "Apple GPT" et envisage des avancées en matière d'IA dans iOS 18. L'un des plus serait l'utilisation complètement local de l'IA, notamment sur iPhone 16 Pro.



En concurrence avec le ChatGPT d'OpenAI, qui a été formé sur un vaste éventail de contenus Internet, Apple doit relever le défi de trouver un équilibre entre la précision et les droits d'auteur. Un ensemble de données d'entraînement plus ciblé, comme du contenu d'actualité sous licence, pourrait permettre à Apple de proposer un produit d'IA de meilleure qualité. L'entreprise aurait l'intention d'intégrer des fonctionnalités d'IA générative dans sa gamme d'applications (iMessage, Plans, Calendrier, etc), voire d'intégrer des modèles formés par l'IA dans le service Apple News+ (pour attirer toujours plus d'abonnés).



La recherche par Apple de données appropriées pour ses projets d'IA a fait l'objet d'un débat interne animé, selon le New York Times. L'engagement de l'entreprise en faveur de la protection de la vie privée l'a dissuadée de s'approvisionner largement en données sur internet, faisant des collaborations avec les éditeurs de presse une alternative stratégique pour l'acquisition des données nécessaires. Mais avec cette approche, le champ d'action risque d'être réduit par rapport à la concurrence. Par exemple pour les développeurs, on ne voit pas comment les grands médias pourraient les aider à coder...