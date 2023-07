Intelligence artificielle : "Apple-GPT" sortira l'année prochaine selon une rumeur

Depuis la fin de l'année 2022, l'intelligence artificielle a pris une nouvelle ampleur dans notre quotidien. Contrairement à quelques années en arrière, l'IA permet désormais de générer des images, de remplacer des recherches Google, d'être davantage productif au travail... Pour le moment, les deux géants sont OpenAI (avec ChatGPT) et Google (avec Google Bard). Toutefois, un nouvel acteur va bientôt rejoindre le mouvement de l'IA générative !

Apple veut faire mal à Google et OpenAI

Selon une récente indiscrétion du journaliste Mark Gurman, Apple est en train de préparer une petite "pépite" dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. L'objectif du géant californien est d’offrir une expérience similaire à celle de ChatGPT et de Google Bard, Apple proposera un accès web et une application pour discuter avec une intelligence artificielle sous une forme de "chatbot".



Comme pour tous ses services, Apple pourrait intégrer cette intelligence artificielle dans la totalité de son écosystème, ce qui laisse penser que Siri pourrait profiter de cette innovation et répondre à plus de requêtes et devenir plus pertinent sur les interactions les plus complexes. Selon Mark Gurman, le projet avance bien, mais Apple n'a pas encore de "stratégie claire" pour le lancement de cette nouvelle IA.

Pour ce projet inédit, Apple a développé un cadre de travail (framework en anglais) appelé "Ajax", un framework offre une structure et un modèle de programmation standard, il fournit des outils génériques et des bibliothèques de code qui peuvent être réutilisés par les développeurs. Le développement d'Ajax a commencé dès 2022, à partir de quand ChatGPT a commencé à faire du bruit, Apple a rapidement compris l'importance d'aller sur ce terrain pour proposer un concurrent tout aussi fiable et performant.



L'un des défis avec l'intelligence artificielle d'Apple, ce seront les problèmes de confidentialités. Une IA comme ChatGPT a besoin de s'alimenter avec de nouvelles données afin d'améliorer ses réponses et devenir plus précise avec le temps. Pour cela, il est nécessaire de prendre parfois des informations personnelles ou des détails confidentiels pour améliorer les traitements. Bien sûr, c'est à l'utilisateur d'être vigilant et de ne pas donner par exemple des procédures internes de son entreprise ou des informations clients.



Le rapport de Mark Gurman assure qu'Apple réalisera l'annonce de son concurrent à ChatGPT et Google Bard l'année prochaine. La logique voudrait que cela soit dévoilé au cours de la WWDC 2024 comme il s'agit plus d'une nouveauté numérique plutôt que matérielle, ce qui correspond mieux à cette conférence.



Source