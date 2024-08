IA Safety Institute : Apple et les autres s'unissent pour réguler l'intelligence artificielle

Apple et tous les autres géants de la tech' américaine se joignent au consortium IA Safety Institute pour établir des normes de sécurité efficaces sur l'IA. Une aide précieuse pour le gouvernement américain en ce moment en pleine réflexion sur le sujet.

Quand les géants de la tech' US s'allient

Tout comme l'Europe, les États-Unis veulent éviter que l'intelligence artificielle ne devienne un immense problème dans les années à venir. Pour la réguler, le gouvernement est actuellement en pleine élaboration d'un projet de loi complet permettant d'apporter des sanctions efficaces contre ceux qui voudraient rendre cette technologie néfaste.



Afin de s'assurer qu'il soit complet, le gouvernement américain souhaite travailler main dans la main avec tous les acteurs concernés. Quoi de mieux que de s'associer à un consortium de plus de 200 entreprises, dans lequel on retrouve Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI…

Nommé IA Safety Institute Consortium (AISIC), il travaillera en étroite collaboration avec le National institute of Standars and Technology sur le décret du président Biden pour l'IA. Autrement dit, toute la sphère technologique américaine va s'unir pour mettre en place les lois de demain concernant l'intelligence artificielle et son utilisation dans des appareils connectés.



Comme vous le savez, l'IA générative n'a pas que du positif. Il est possible de s'en servir pour créer des deepfakes (fausse image/vidéo), alimenter de fausses informations, pénétrer dans la vie privée d'une personne et même supprimer des emplois en remplaçant l'homme par la machine.



Via