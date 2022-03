iOS 15.4 et iPadOS 15.4 ajoutent un nouveau raccourci "Scanner le texte" dans l'app Notes

Quand Apple lance une nouvelle mise à jour, il peut y avoir des modifications qui prennent du temps à être découvertes tellement qu'elles sont discrètes. C'est le cas avec la fonction "Scanner le texte" l'une des nouveautés phares de la mise à jour d'iOS 15, Apple a ajouté un nouveau raccourci dans iOS 15.4 et iPadOS 15.4 !

Notes met maintenant mieux en avant "Scanner le texte"

Depuis le mois de septembre, l'iPhone et l'iPad sont capables de capturer instantanément un texte écrit sur une feuille pour le numériser sur l'iPhone ou l'iPad, c'est comme un copier/coller de la vie réelle vers le virtuel. Cette fonctionnalité a été intégrée dans quasiment toutes les applications d'Apple et dans beaucoup d'apps tierces depuis le mois de septembre.



Avec iOS 15.4 et iPadOS 15.4 sortis la semaine dernière, Apple offre une meilleure accessibilité à la fonction depuis l’app Notes. Pour présenter cette modification qui permet un accès plus rapide à "Scanner le texte", Apple a fait un tutoriel sur sa chaîne YouTube.

Comment cela fonctionne ?

Dans un premier temps, il est nécessaire d'ouvrir une note déjà existante ou d'en créer une nouvelle. Comme d'habitude, vous aurez une barre de plusieurs outils en bas de l'écran. Avec la dernière mise à jour, il suffit maintenant d'appuyer sur "Appareil photo" pour apercevoir "Scanner le texte".



Dans les versions inférieures d'iOS 15.4, il était indispensable d'appuyer sur un endroit vide de la note et de passer par les options supplémentaires où on peut faire un copier/coller, sélectionner du texte...

Désormais, un utilisateur qui ne connait pas cette fonctionnalité a plus de chance de tomber dessus avec iOS 15.4 que sur les versions inférieures. À noter qu'il est aussi possible au même endroit de numériser un document, une fonctionnalité qui peut s'avérer très utile dans de nombreuses situations.

Apple vous le montre en vidéo

