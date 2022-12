Proton Drive vient concurrencer Dropbox, Google et iCloud sur mobile

La startup suisse spécialisée dans la protection de la vie privée, Proton, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une application mobile pour son service de stockage dans les nuages Proton Drive, offrant aux utilisateurs un moyen plus facile de télécharger, stocker et partager des fichiers en toute sécurité depuis leurs appareils iOS et Android.

Proton Drive est disponible

Tous les fichiers et dossiers téléchargés vers le service de stockage sont protégés par le chiffrement de bout en bout de Proton, qui utilise des clés de cryptage sur l'appareil afin que personne d'autre, pas même Proton, n'ait accès au contenu. Cela inclut les métadonnées associées, telles que les noms de fichiers et de dossiers, la taille réelle des fichiers, les extensions de fichiers, les vignettes, etc.



Les données stockées sur les serveurs de Proton résident dans des centres de données situés en Suisse et en Allemagne, ce qui offre aux utilisateurs de solides protections juridiques et matérielles (la société affirme qu'elle ne relève pas de la juridiction des États-Unis et de l'Union européenne et qu'elle n'est pas soumise à des accords de partage de renseignements). La taille des fichiers n'est pas limitée, ce qui permet aux utilisateurs de partager et de transférer des fichiers volumineux en toute sécurité.



Les applications offrent également un accès hors ligne aux fichiers et aux dossiers afin qu'ils puissent être consultés sans connexion à Internet. Si l'accès hors ligne est activé pour un fichier ou un dossier, il est crypté et enregistré sur l'appareil afin qu'il ne soit accessible que par l'application Proton Drive.



En outre, les utilisateurs peuvent créer des liens de fichiers sécurisés à partir de l'application Proton Drive, qui peuvent être partagés avec d'autres personnes, même si elles n'ont pas de compte Proton. Les fichiers partagés sont également livrés dans un environnement crypté et peuvent être téléchargés en toute sécurité par les destinataires.

Version gratuite et payante

Proton Drive propose une version gratuite avec 1 Go de stockage, tandis que les utilisateurs qui souscrivent à 500 Go de stockage crypté (9,99 €/mois) via le plan Proton Unlimited bénéficient également de Proton Mail, Proton Calendar et Proton VPN. Il existe également un abonnement individuel à Proton Drive qui offre 200 Go de stockage pour 3,99 € par mois. Il y a deux achats intégrés pour tout débloquer à vie : 69,99€ pour Drive Plus et 179,99€ pour tous les services Proton.





Andy Yen, fondateur et PDG de Proton, a déclaré :

Les gens ont historiquement eu très peu d'options pour le stockage personnel sécurisé dans le cloud. Bien qu'il y ait toujours eu des applications pour télécharger et stocker des fichiers sur votre téléphone, elles offrent une faible confidentialité, et les fuites de données depuis les appareils mobiles sont courantes. Proton Drive apporte un stockage de fichiers chiffrés de bout en bout sur iOS et Android et s'aligne sur la mission de Proton, qui consiste à faire en sorte que les outils de protection de la vie privée soient faciles à utiliser et librement accessibles.

L'application Proton Drive est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store et le Google Play Store. Proton indique qu'une application Proton Drive pour Windows sera bientôt disponible en version bêta, suivie d'une application pour macOS. Un concurrent pour iCloud Drive, Dropbox et autre Google Drive.

