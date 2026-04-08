Le jeu gratuit NumWorlds supprime la publicité et tease son troisième biome

Un an après son lancement, NumWorlds, le charmant puzzle à base de dés développé par Black Pug Studios, a trouvé une nouvelle façon de séduire les joueurs mobiles. Pour fêter cette première année, outre l'annonce d'un nouveau biome, le troisième, le jeu passe un cap important : il devient entièrement gratuit et sans aucune publicité.

Un geste audacieux

Supprimer totalement les publicités est un choix audacieux dans le monde du jeu mobile. Contrairement à beaucoup de titres qui optent pour un modèle « payant pour supprimer les pubs » ou des pubs optionnelles, NumWorlds fait le pari d’une expérience 100 % propre et sans interruption. Ce choix est d’autant plus remarquable que le jeu est déjà très généreux en contenu : plus de 200 niveaux sont disponibles, et de nouveaux contenus arrivent régulièrement.



Bien évidemment, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, alors les développeurs ont créé plusieurs skins à acquérir via les achats intégrés, ainsi que de la monnaie du jeu pour aller plus vite.

Un troisième biome très attendu

Depuis son lancement, NumWorlds a déjà exploré deux univers très différents :

L’univers aquatique d’Atlantis

L’ère Crétacée avec deux zones distinctes

Le prochain biome, actuellement en développement, devrait être très différent des précédents. Selon les informations partagées par les développeurs, il s’inspirera des falaises emblématiques d’Irlande et de la mythologie celtique. Une direction thématique prometteuse qui devrait apporter une ambiance mystique et dépaysante.

Pourquoi NumWorlds mérite votre attention

Au-delà de son passage sans publicité, le jeu séduit par :

Son concept original et addictif basé sur des dés et des puzzles de logique

Ses graphismes magnifiques propulsés par l’Unreal Engine 5

Une progression intelligente qui convient aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés

Une vraie rejouabilité grâce à des niveaux variés et des défis réguliers

Bonus : Mes 3 coups de cœur sans aucune pub

Voici d'autres titres sans pub, mais payants, qui peuvent plaire aux fans de casse-têtes :

Monument Valley 3 - Le plus beau et le plus poétique The Room: Old Sins - Le plus immersif et intelligent Gorogoa - Une expérience artistique unique

NumWorlds reste l’un des meilleurs puzzle games disponibles sur iOS et Android, et ce passage à un modèle sans pub renforce encore son attractivité. Si vous aimez les jeux de réflexion élégants, relaxants et bien conçus, NumWorlds a toute sa place sur votre iPhone, iPad ou Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit NumWorlds