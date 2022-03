Selon Apple, le Mac Studio comble le fossé entre l'iMac et le Mac Pro

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Mac

Julien Russo

Réagir



Dès vendredi, les premiers clients Apple vont recevoir le Mac Studio, en tout cas ceux qui ont été les plus rapides dès l'ouverture des précommandes. À l'occasion de ce nouveau lancement, trois hauts responsables qui ont participé au processus de conception du Mac Studio ont accordé une interview exclusive à TechCrunch. Selon leurs propos, le Mac Studio arrive à combler le vide volontairement laissé pendant des années entre l'iMac et le Mac Pro.

La volonté en interne n'était pas de créer un Mac mini haut de gamme

Apple est une entreprise qui s'exprime rarement dans les médias, sauf quand c'est la période du lancement d'un nouveau produit. Quand ce n'est pas Tim Cook ou l'un des membres de la direction, c'est en général des responsables ou des ingénieurs proches du projet qui prennent le temps d'apporter la vision de l’Apple Park sur la nouveauté.



Tom Boger le vice-président du marketing des Mac et iPad chez Apple a déclaré :

Nous regardons beaucoup le Mac Studio pour ce qu'il est, une toute nouvelle gamme de produits Mac. Notre philosophie n'était pas du tout de prendre un Mac mini et de le faire évoluer.

Boger affirme également que les ingénieurs et développeurs qui travaillent quotidiennement sur la puce M1 font un travail extraordinaire, ils avancent tout en gardant dans l'esprit qu'il faut que ça soit la puce la plus performante et qu'elle réponde à toutes les attentes des clients Apple, même des plus exigeants !



Autre intervention intéressante dans cette interview, c'est celle de Xander Soren, le directeur du marketing des produits pour l'équipe Pro Apps chez Apple. Il explique avoir compris que les utilisateurs créatifs et professionnels cherchaient avant tout un système dit "modulaire" qui se placerait entre l'iMac et le Mac Pro.

Avec le Mac Studio, Apple apporte ce besoin que ressentaient énormément d'utilisateurs particuliers, mais aussi des entreprises qui ont un parc de Mac souvent très complet pour leurs salariés.

Shelly Goldberg, la directrice principale de la conception des produits Mac et iPad chez Apple a abordé la difficulté qu'ont rencontrée les ingénieurs du projet quand il a fallu intégrer la puce M1 Ultra dans un format très compact qu'est le Mac Studio.

Cela a rapidement posé un problème en ce qui concerne la gestion thermique. Elle déclare :

L'équipe a effectué des centaines de simulations thermiques pour le flux d'air afin de déterminer le meilleur modèle de flux d'air à travers le système pour essayer d'optimiser les performances et l'acoustique et, en fin de compte, nous sommes arrivés à la conception que nous avons : l'entrée sur le fond entre par plus de 2 000 trous usinés qui sont tous usinés à un angle [spécifique] qui tourne à mesure que vous faites le tour du périmètre.

L'interview a révélé que le Mac Studio a demandé beaucoup de travail sur la phase de conception. Les trois salariés Apple ne l'ont pas ouvertement dit, mais cela a probablement pris plusieurs années pour créer le Mac Studio.

La totalité de l'interview est à retrouver dès maintenant chez notre confrère TechCrunch.