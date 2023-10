Spotify permet désormais aux artistes de vendre des vêtements, goodies, accessoires...

On connaît Spotify pour la musique, les podcasts et les livres audio, mais connaissez-vous Spotify comme "mini-boutique" pour acheter des produits de vos artistes préférés ? C'est la dernière idée du géant suédois pour dynamiser les revenus financiers des petits comme des grands artistes. Dans un communiqué de presse de sa newsroom, Spotify décrit cette nouveauté comme étant fantastique pour les utilisateurs qui pourront obtenir des produits plus facilement, mais aussi pour les artistes qui vont générer plus de ventes que via leur site internet et leurs concerts.

Spotify a encore eu une idée de génie

Dans le paysage du streaming musical, Spotify ne cesse d'innover pour maintenir son leadership. La plateforme a récemment introduit un nouveau service baptisé "Merch Hub" qui permet aux artistes de vendre directement leurs marchandises aux fans, le tout dans une interface familière. Cette initiative marque une étape importante dans l'interaction entre les artistes et leur audience, tout en ouvrant une nouvelle voie de revenus pour les créateurs.



L'idée du "Merch Hub" est née de la tendance croissante des fans à visiter les profils Spotify des artistes pour découvrir des nouveautés. La sortie de divers produits dérivés comme des chemises, des sacs, des chapeaux et des vinyles a suscité un engouement certain. Face à cette dynamique, Spotify a décidé de faciliter l'accès à ces marchandises en les intégrant directement dans son application.

Le "Merch Hub" se distingue par plusieurs caractéristiques, il propose des suggestions de marchandises personnalisées basées sur les préférences musicales des utilisateurs, cette approche permet d'offrir une expérience d'achat à la fois intuitive et personnalisée. De plus, le hub centralise l'accès aux marchandises, ce qui simplifie grandement la recherche et l'achat de produits dérivés.

Un partenariat entre Spotify et Shopify

Les modalités d'achat sur le "Merch Hub" sont conçues pour être claires et directes. Les utilisateurs peuvent explorer les produits, cliquer pour obtenir plus d'informations et procéder à l'achat via la boutique de l'artiste sur Spotify. Cette dernière est gérée en partenariat avec Shopify, facilitant ainsi la gestion des transactions.



L'accès au "Merch Hub" est simplifié par plusieurs chemins dans l’app, les abonnés peuvent y aller en tapant "Merch" ou en se rendant à la section Merch sur la page "Parcourir" de l'application. Un lien direct est également fourni pour un accès rapide.



Pour les artistes souhaitant apporter leur marchandise à la vente sur Spotify, une plateforme web spécifique est mise à disposition. Elle leur permet d'apprendre comment intégrer leur boutique avec Shopify et ainsi proposer leurs produits à la vente sur Spotify.



