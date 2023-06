iOS 17 donne la définition des symboles pour la lessive sur les vêtements

Avec iOS 17, vous allez bénéficier d'une tonne de petites nouveautés qui n'ont pas été annoncées lors de la présentation à la WWDC. Parmi celles qui vont vous plaire, il y a la traduction des symboles qu'on retrouve sur les étiquettes des vêtements que l'on achète. Savez-vous ce que veut dire chaque symbole ? Il y a peu de chance, mais heureusement, l'iPhone va être là pour vous aider !

La détection et la traduction des symboles

Afin de ne pas occuper trop de place sur l'étiquette ni que celle-ci soit trop grande, les fabricants de vêtements mettent des symboles pour vous avertir que le vêtement que vous venez d'acheter doit être lavé à une température maximale, ne doit pas être nettoyé à sec... Si certains symboles sont faciles à comprendre, d'autres ne vont pas vous parler et vous ferez à coup sûr la bêtise que vous n'auriez pas dû faire au moment de la lessive ou du repassage.



Avec iOS 17, vous pourrez prendre une photo de l'étiquette, puis la nouvelle mise à jour sera capable de détecter les symboles et vous dire précisément à quoi ils correspondent. Comme l'explique Federico Vittici de Mac Stories, l'application Photos de l'iPhone vous donne les informations depuis le bouton "information" en bas de l'écran.

Sans surprise, Apple a intégré une détection des symboles, mais aussi une recherche automatique sur internet, pour faire simple, l'entreprise a décidé de vous faire gagner du temps en faisant la recherche elle-même. En ce qui concerne la provenance des informations, Apple s'approvisionnera directement chez l'Organisation internationale de standardisation.



Le média à l'origine de cette découverte explique avoir testé une multitude de symboles et à chaque fois, ça a été un succès. L'iPhone a été capable de mentionner la température maximale pour le lavage, les recommandations de blanchiment, la température de repassage, les restrictions de sécheuse... Tout ce que conseille le fabricant pour ne pas abîmer le vêtement et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible.



Cette nouvelle fonctionnalité s’intègre à "Visual Lookup", elle est disponible dans la dernière bêta d'iOS 17, elle vous permet (en plus des symboles pour les vêtements) de reconnaître facilement un symbole dans une voiture. Votre iPhone pourra vous dire que ce petit dessin correspond au bouton pour le dégivrage du pare-prise, pour lancer l'air climatisé... Une pépite pour les nouveaux conducteurs qui viennent d'avoir leur permis et qui ne sont pas encore totalement à l'aise avec leur véhicule !



Visual Lookup sera accessible dans l'application "Photos" via un bouton dédié en bas de la photo. Cette nouveauté est absolument fantastique, surtout pour les vêtements. Une belle idée d'Apple qui va rapidement conquérir les futurs utilisateurs d'iOS 17 à la rentrée.