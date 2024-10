iOS 17.5 va devenir plus efficace pour vous prévenir des traqueurs d’objet

Depuis que l’AirTag est commercialisé, les traqueurs d’objets de manière générale ont pris une nouvelle dimension. Les clients s’intéressent davantage à ce type de produit et les marques sont de plus en plus nombreuses à proposer leurs traqueurs. Le problème, c’est que cela engendre de nombreuses dérives, au lieu d’utiliser un traqueur pour éviter de perdre ses clés de voitures, certains l’utilisent pour suivre un tiers sans son consentement !

Dans iOS 17.5, Apple muscle la détection des traqueurs tiers

La protection de la vie privée est un pilier essentiel dans l’évolution constante des OS sur nos smartphones. Reconnaissant cette nécessité, Apple franchit une nouvelle étape avec la mise à jour à venir d’iOS 17.5. Cette version promet de renforcer considérablement les défenses contre le pistage indésirable, un souci croissant principalement lancé par la tendance « AirTag ».



Historiquement, la détection d’accessoires de localisation Bluetooth non désirés par iOS se limitait aux appareils reconnus par le réseau Localiser d’Apple, cette restriction est sur le point de changer. Grâce à une analyse approfondie du code de la première bêta d’iOS 17.5 par l’équipe de 9to5Mac, il a été révélé que la prochaine mise à jour d’iOS embarquera des fonctionnalités anti-pistage améliorées. L’intégration de nouveau code dans l’application Localiser d’Apple élargit le spectre de détection aux accessoires de suivi non certifiés par Apple, ce qui est une bonne nouvelle dans la protection des utilisateurs contre le pistage sans consentement.

La nouveauté ne s’arrête pas là. iOS 17.5 va au-delà de la simple alerte en proposant des solutions pratiques pour contrer ce type de surveillance. La mise à jour introduit une assistance dédiée à la désactivation manuelle des accessoires de suivi non approuvés, ce qui va offrir aux utilisateurs les moyens de se protéger efficacement.



L’accueil de cette innovation n’est pas limité au cercle des utilisateurs d’Apple. Plusieurs entreprises de technologie, telles que Samsung, Tile, Anker et Pebblebee, ont exprimé leur intérêt pour ces nouvelles capacités.



Avec iOS 17.5, Apple réaffirme son engagement envers la sécurité et la vie privée de ses utilisateurs. Cette mise à jour est un rappel que la protection contre le pistage indésirable est plus pertinente que jamais.



