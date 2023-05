Apple et Google s'associent pour prévenir le suivi abusif des traqueurs (AirTags, Tile, ...)

Apple vient de publier un communiqué annonçant un nouveau partenariat majeur avec Google afin de mettre en place une "spécification industrielle pour lutter contre le suivi non désiré". Dans le cadre de cet accord, Apple et Google créeront un "projet de spécification" pour alerter les utilisateurs d'un éventuel suivi indésirable par des AirTags et d'autres traceurs d'objets Bluetooth. Cela nous rappelle leurs efforts pour le traçage du covid-19, avec le succès mitigé que l'on sait.

Une initiative intéressante

À l'heure actuelle, iOS offre un ensemble de fonctionnalités robustes pour contrer le suivi et le harcèlement indésirables avec les traceurs d'objets d'Apple, les AirTags. Les fonctions natives de l'entreprise ne sont toutefois pas accessibles aux sociétés tierces de traqueurs d'objets telles que Tile. Apple propose une application "Tracker Detect" pour localiser les AirTags à proximité avec un appareil Android, mais l'application n'est pas aussi aboutie. En effet, elle ne scanne l'environnement de l'utilisateur que lorsque ce dernier en donne l'ordre, pas de quoi forcément éviter un suivi abusif.



La nouvelle technologie développée par Apple et Google vise à remédier à ces limitations.

Dans le cadre de ce partenariat, Apple et Google ont soumis une "proposition de spécification industrielle" pour aider à lutter contre l'utilisation abusive des traceurs d'objets. La spécification créée par Apple et Google a été soumise en tant que projet Internet par l'intermédiaire de l'Internet Engineering Task Force.



La technologie créée par les deux entreprises permettra aux dispositifs de géolocalisation Bluetooth d'être compatibles avec la détection de suivi non autorisé et les alertes sur iOS et Android.

Outre Apple et Google, des entreprises telles que Samsung, Tile, Chipolo, Eufy et Pebblebee ont exprimé leur intérêt pour cette technologie. Apple affirme que Google et elle-même solliciteront les réactions d'autres acteurs du secteur tout en continuant à développer et à affiner la technologie.

Ron Huang, vice-président d'Apple chargé des capteurs et de la connectivité, a expliqué :

Apple a lancé AirTag pour donner aux utilisateurs la tranquillité d'esprit de savoir où trouver leurs objets les plus importants. Nous avons doté AirTag et le réseau Find My d'un ensemble de fonctions proactives visant à décourager le suivi non désiré - une première dans l'industrie - et nous continuons à apporter des améliorations pour nous assurer que la technologie est utilisée comme prévu. Cette nouvelle spécification industrielle s'appuie sur les protections d'AirTag et, grâce à la collaboration avec Google, constitue une avancée cruciale dans la lutte contre le suivi non désiré sur iOS et Android.

Apple et Google publieront une version de production de la spécification relative aux alertes de suivi indésirables d'ici à la fin de l'année 2023. La technologie sera alors prise en charge dans les futures versions d'iOS et d'Android, par le biais de mises à jour d'iOS 17 et Android 14. Qu'en pensez-vous ?