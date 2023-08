L'Apple Watch bientôt prête pour un suivi précis des séances de musculation ?

Aujourd'hui, votre Apple Watch vous accompagne dans un tas d'exercices au quotidien : le gainage, le vélo, la nage en piscine, la randonnée, le rameur, le kickboxing, le Tai-chi ou encore le Yoga. Cependant, ce que n'est pas capable de suivre l'Apple Watch, ce sont les séances de musculations. La firme de Cupertino travaille en ce moment à intégrer cette nouveauté en étudiant les capteurs à jauge de contrainte.

L'Apple Watch, un accompagnement complet à la salle de sport ?

Dans le domaine de la santé et du sport, les montres connectées jouent aujourd'hui un rôle majeur, elles vous permettent de suivre la quantité de calories brûlées, votre rythme cardiaque et vous motive avec des objectifs journaliers à atteindre. Si l'Apple Watch paraît le meilleur compagnon au premier abord, la célèbre montre connectée d'Apple a un point faible : le suivi des séances de musculation. Comme l'explique une récente offre d'emploi, Apple cherche en ce moment des ingénieurs possédant des qualifications dans la :

Conception mécanique pour les appareils électroniques grand public

Expérience de la conception, de la fabrication et du dépannage du matériel prototype précoce

Exposition à l'électronique analogique, de préférence des systèmes mécatroniques utilisant des actionneurs, des capteurs de température, des jauges de contrainte ou des photodiodes

Recherche universitaire ou industrielle liée à la détection des signaux de santé/physiologique

L'Apple Watch intègre des éléments tels qu'un actionneur, un moniteur de température et des photodiodes. Toutefois, elle ne comprend pas de capteur mesurant les contraintes. Ces derniers identifient les fluctuations de la résistance électrique lorsqu'une pression est exercée. Ils jouent déjà un rôle dans les équipements dédiés au traçage de mouvements et à la surveillance de paramètres physiologiques.



Si Apple avance sur ce terrain, l'Apple Watch pourrait bientôt être un allié de taille pour les séances de musculations avec de nouvelles données précises et des objectifs. Les applications tierces pourront également accéder à ces données pour proposer leur propre accompagnement pour vos séances de musculation.