Google s'inspire d'Apple et prépare 4 Pixel 10 en 2025

Le développement d'un smartphone nécessite de la préparation et une vision à long terme. C'est exactement ce que nous dévoile la fuite du jour qui décrit la feuille de route des Pixel de Google jusqu'en 2025. Si le concurrent d'Apple s'y tient, les trois prochaines années de téléphones Pixel révèlent le désir de Google de proposer une gamme d'appareils qui fait plus qu'imiter l'iPhone en termes de composition.

D'après les informations de AndroidAuthority, voici ce qui attend les clients Android en 2023, 2024 et 2025.

Pixel 8 en 2023

Pixel 7a : Lynx

Pixel 8 et 8 Pro : Shiba et Husky

Pixel Fold : Felix

Tablette Pixel : Tangor/Pro

D'après les rumeurs, le Pixel 8 aura un écran plus petit et un facteur de forme global plus compact, tandis que le Pixel 8 Pro restera le même. Les tarifs seront également identiques aux Pixel 7 / 7 Pro.

L'actuel Pixel 7

Pixel 9 en 2024

L'année suivant, Google aurait en tête des changements de stratégie intéressants. Le Pixel 8a, qui porte le nom de code d'un chien, coûterait 499 dollars dans le cadre d'une augmentation de prix de 50 dollars. Il n'est pas impossible que la firme revienne en arrière sur ce point, selon l'état du marché et de ses ventes.



En parlant de changement, le plan susmentionné pour le Pixel 8a pourrait être modifié en fonction de la façon dont le Pixel 7a se comporte sur le marché. Si tel est le cas, Google serait en train de passer à un cycle de sortie de deux ans.

Pixel 8a : Akita

Pixel 9

Pixel 9 Pro de 6,3 pouces : Caiman

Pixel 9 Pro de 6,7 pouces : Komodo

Pixel Fold

Ce n'est pas la première fois que la gamme d'iPhone d'Apple inspire Google. Après avoir "copié" le SE apparu en 2016 avec sa série Pixel 4a, Google va proposer deux tailles pour son Pixel 9 Pro.



Enfin, un second Pixel pliable serait également prévu, mais aucun autre détail précis n'est disponible.

Pixel 10 en 2025

Un Pixel 10 plus petit

Un Pixel 10 plus grand ou un appareil pliable de type "flip".

Pixel 10 Pro, plus petit

Pixel 10 Pro plus grand

Pixel Fold 2

Le concurrent du Galaxy Z Flip pourrait arriver en 2025 avec un Pixel 10 à clapet. Cela dit, Google envisage une stratégie alternative avec juste une version plus petite et plus grande du Pixel 10 pour imiter la série 10 Pro. Cela correspondrait vraiment à l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus (qui ne se vend apparemment pas très bien), l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.



Voilà qui paraît clair, reste à voir le positionnement tarifaire et les spécifications techniques qu'envisagent Google. Apple s'est ratée cette année avec des iPhone 14 de base trop chers pour le peu de changements apportés.