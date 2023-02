Tile ajoute un mode antivol discret avec une amende à 1 million en cas de harcèlement

Tile, concurrent numéro un des AirTags d’Apple, a annoncé un nouveau mode antivol pour les dispositifs de suivi de la marque, conçu pour rendre les traqueurs Tile indétectables par la fonction Scan and Secure, qui permet de lutter contre le harcèlement. C’est une fonction qui permet de voir les traqueurs autour de soi, comme le propose Apple dans localiser.

Les nouveautés de Tile en 2023

Scan and Secure est une mesure de sécurité mise en place par Tile pour permettre aux utilisateurs d'iPhone et d'Android de scanner et de détecter les dispositifs Tile à proximité afin de vérifier que l‘on n’est pas suivi contre notre gré. Malheureusement, cette option compromet les capacités antivol de Tile, car le Tile d'un appareil volé peut être localisé et retiré, ce qui est également possible avec des fonctions de sécurité similaires ajoutées aux AirTags.

Le mode Anti-Theft de Tile désactive donc cela, de sorte qu'un dispositif de suivi Tile ne pourra pas être localisé par une personne qui ne possède pas le dispositif de suivi. Pour empêcher le harcèlement avec le mode antivol, Tile indique que les clients doivent s'enregistrer en utilisant une identification multifactorielle et accepter des conditions d'utilisation strictes, notamment une amende d'un million de dollars si le dispositif est utilisé pour suivre une personne sans son consentement.



L'option du mode antivol vise à faciliter la localisation des objets volés en empêchant les voleurs de savoir qu'un objet est suivi, vous suivez toujours ? Tile souligne qu'en plus du mode antivol, ses traqueurs connectés n'avertissent pas les utilisateurs de smartphones à proximité lorsqu'un tracker Bluetooth inconnu voyage avec eux, ce qui les rend plus utiles que les AirTags pour suivre des objets volés. Apple a ajouté des alertes pour les AirTags à proximité afin d'éviter que les AirTags ne soient utilisés pour le suivi des personnes.

Contrairement aux autres accessoires de suivi Bluetooth sur le marché, à savoir les AirTags, Tile n'avertit pas les utilisateurs de smartphones à proximité lorsqu'un tracker Bluetooth inconnu voyage avec eux. Ces notifications proactives peuvent indiquer aux voleurs qu'un tracker se trouve sur l'objet volé, ce qui leur permet de l'enlever et rend la récupération de l'objet moins probable. Certains produits concurrents vont jusqu'à émettre un bip sonore une fois que le traceur a été séparé de son propriétaire, ce qui indique clairement la présence d'un traceur et permet aux voleurs de le trouver avec précision. Les notifications proactives que l'on trouve dans l'industrie des trackers Bluetooth ont été conçues pour prévenir le harcèlement ; cependant, ces mesures anti-harcèlement ont été critiquées car elles sont insuffisantes pour protéger les victimes. Au contraire, ces alertes ont la possibilité de rendre les trackers Bluetooth facilement identifiables par les voleurs.

Pour activer le mode antivol, les utilisateurs devront associer une carte d'identité délivrée par le gouvernement à leur compte Tile, en se soumettant à un "processus avancé de vérification de l'identité" qui utilise un scan biométrique pour détecter les fausses pièces d'identité.



En cas de fraude, selon Tile, toute personne reconnue coupable d'avoir utilisé des dispositifs Tile pour suivre illégalement une autre personne sans son consentement sera condamnée à une amende d'un million de dollars, ce qui figure dans les conditions de service de Tile. Tile affirme également adopter une "attitude hautement collaborative" avec les forces de l'ordre, et les utilisateurs qui activent le mode antivol reconnaissent que leurs informations personnelles "peuvent être et seront" partagées avec les forces de l'ordre en cas de suspicion de harcèlement.



Le mode antivol est proposé aux utilisateurs de Tile à partir d'aujourd'hui et sera progressivement étendu à tous les pays.

Les nouveaux Tile Pro, Mate, Slim et Sticker peuvent être achetés sur le site de Tile ou chez des partenaires comme Amazon.

