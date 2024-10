Deux fraudeurs d'iPhone condamnés à 5 ans de prison et une amende de 1.5 million de dollars

La justice américaine vient de condamner à la prison ferme deux hommes qui ont escroqué des millions de dollars à Apple. Une amende dépassant le million de dollars est également liée à cette peine de prison. Explications.

Une peine minime pour une fraude immense

Le verdict vient de tomber. Deux fraudeurs d'iPhone qui avaient escroqué à Apple plus de 2.5 millions de dollars viennent d'être condamnés par la justice à 5 ans de prison, 57 mois pour l'un et 54 mois pour l'autre si l'on veut être précis. De plus, ils doivent maintenant rembourser la somme d'1.5 million de dollars.



Deux hommes d'origine chinoise, âgés de 34 ans et jugés par un jury fédéral dans le Maryland, à proximité de Washington, la capitale des États-Unis. Concernant la fraude en question, les deux hommes achetaient des copies d'iPhone très réalistes et usurpaient de véritables numéros de séries d'iPhone couverts par la garantie AppleCare+.

Un stratagème efficace étant donné qu'ils ont visiblement réussi à envoyer plus de 6 000 smartphones à Apple qui sont passés sous la garantie de la marque, entraînant l'envoi d'un véritable iPhone authentique en échange. Il ne restait plus qu'aux deux hommes à les revendre derrière sur le web.



Avec une peine maximale fixée à 20 ans sur ce genre d'affaire, on peut dire que les deux hommes s'en tirent plutôt bien. Sans parler du montant de l'amende qui ne représente "que" le montant réellement gagné grâce à la vente d'iPhone volés et non la réelle perte causée à Apple qui serait plutôt aux alentours de 3.8 millions de dollars.



