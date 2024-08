Apple ajoute un délai supplémentaire pour prolonger AppleCare+ après expiration de la couverture

Si beaucoup de personnes renouvellent leur iPhone, Mac, iPad ou autres produits au bout de 1 ou 2 ans et revendent l’ancien, certains préfèrent le conserver plus longtemps. À ces personnes, Apple

propose l’extension de garantie afin d’apporter des réparations moins coûteuses ainsi que divers avantages. Quand la couverture se termine, les clients avaient jusqu’à aujourd’hui un délai de 30 jours pour prolonger leur couverture AppleCare+, aujourd’hui Apple augmente ce délai !

Changement de cap, le renouvellement d’AppleCare+ passe à 45 jours

Apple vient d’apporter une mise à jour en France à son service d’extension de garantie AppleCare+, la modification ajoute une meilleure flexibilité pour prolonger une couverture AppleCare+ après expiration de celle-ci. Désormais, les clients disposent de 45 jours, au lieu des 30 jours précédemment offerts. Cette extension de délai va permettre aux utilisateurs d’éviter toute interruption de service, même s’ils ne renouvellent pas immédiatement leur couverture AppleCare+.



En ce qui concerne les options de prolongation, Apple propose une variété de choix adaptés aux besoins de ses clients. Les utilisateurs peuvent prolonger leur couverture pour des périodes de 24 mois, 36 mois, ou encore opter pour un renouvellement sur une base mensuelle ou annuelle. Cette liberté dans le choix permet à chacun de choisir la durée de couverture qui correspond le mieux à ses besoins et à son budget, avec la possibilité de maintenir la protection jusqu’à ce qu’ils décident de l’annuler.

Cette nouvelle période de 45 jours pour prolonger AppleCare+ est disponible dans plusieurs pays à travers le monde. Parmi les pays concernés, on retrouve :

L’Australie

L’Autriche

Le Canada

Le Danemark

La Finlande

La France

L’Allemagne

L’Irlande

L’Italie

Le Japon

Les Pays-Bas

La Nouvelle-Zélande

La Norvège

L’Espagne

La Suède

La Suisse

Le Royaume-Uni

Les États-Unis

En ce qui concerne l’éligibilité des appareils, les couvertures AppleCare+ initiales pour les iPhone, iPad et Apple Watch peuvent être renouvelés sur une base mensuelle ou annuelle. Pour les utilisateurs de Mac, les couvertures peuvent être renouvelées chaque année, garantissant ainsi une protection prolongée.

AppleCare+, l’extension de garantie à ne pas ignorer

AppleCare+ est bien plus qu’une simple extension de garantie, il s’agit d’un service qui offre une tranquillité d’esprit précieuse aux utilisateurs de produits Apple, couvrant à la fois les réparations matérielles et les dommages accidentels, souvent à des coûts bien inférieurs à ceux des réparations hors garantie.



Avec AppleCare+, les utilisateurs bénéficient d’une protection contre les incidents imprévus tels que les chutes, les éclaboussures ou les dysfonctionnements techniques. Chaque incident est traité moyennant des frais de service bien inférieurs à ceux d’une réparation standard hors garantie. Le service inclut également un accès prioritaire à l’assistance technique Apple, ce qui permet aux utilisateurs de résoudre rapidement tout problème logiciel ou de configuration.



AppleCare+ reste un service essentiel pour les utilisateurs qui cherchent à protéger leurs appareils Apple contre les dommages accidentels tout en bénéficiant d’une assistance technique de premier ordre. La nouvelle prolongation de 45 jours et les diverses options de renouvellement renforcent cette protection, en la rendant plus accessible et adaptable aux besoins individuels des utilisateurs.



Source