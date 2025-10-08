AltStore PAL arrive au Japon, Brésil et Australie et lève 6 millions $

AltStore PAL, le magasin d'applications alternatif le plus connu en Europe avec Epic Games, prévoit de s'étendre en Australie, au Brésil et au Japon d'ici la fin de 2025, suivi par le Royaume-Uni en 2026, sous réserve de la finalisation des réglementations dans ces pays. Pour cela, Riley Testut annonce que sa jeune pousse a levé quelques 6 millions de dollars.

À l'assaut du monde

Lancé initialement dans l'UE en 2024 à la suite de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui a obligé Apple à autoriser les magasins d'applications alternatifs, AltStore PAL a offert aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad un accès à des applications indisponibles sur l'App Store d'Apple, y compris des applications pour adultes, l'émulateur Nintendo Delta, Fortnite et des titres de plus de 100 développeurs indépendants utilisant son outil d'auto-publication. Cette expansion s'aligne sur l'examen réglementaire croissant des pratiques de l'App Store d'Apple dans plusieurs régions, permettant à AltStore de capitaliser sur le virage vers des marchés plus ouverts.



Depuis iOS 17.4 et iPadOS 17.4, les magasins d'applications alternatifs comme AltStore peuvent être installés dans l'UE via des navigateurs web. Cependant, Apple n'a pas encore mis en œuvre le support pour ces magasins en Australie, au Brésil, au Japon et au Royaume-Uni, où les réglementations sont toujours en cours. Aux États-Unis, une action antitrust en cours du Département de la Justice contre Apple n'a pas encore conduit à un support pour les magasins d'applications alternatifs. L'annonce précoce d'AltStore témoigne de son approche proactive et de son optimisme pour une expansion mondiale dans les prochains mois.

Une série A de 6 millions de dollars

La société a également annoncé un tour de financement de série A de 6 millions de dollars mené par Pace Capital et a accueilli Mike McCue, PDG de Clipboard, à son conseil d'administration.



Parmi les projets rendus possibles par cette levée de fonds, on trouve l'adoption du Fediverse (un maillage de serveurs informatiques formant un grand réseau social multi-applications décentralisé) via le protocole ActivityPub, en lançant son propre serveur Mastodon pour favoriser une communication directe entre les développeurs et les utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs de suivre les mises à jour des applications sur des plateformes comme Mastodon ou Threads.



AltStore prévoit de donner 500 000 dollars à des projets liés au Fediverse, dont 300 000 dollars à Mastodon, ainsi qu'à Bridgy Fed, Ivory, Phoenix, Tapestry, et autres, pour soutenir la communauté qui contribue à sa croissance.



Qui a déjà installé AltStore PAL sur iPhone ou iPad ? Il est gratuit depuis août 2024 grâce à Epic Games.