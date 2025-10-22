Apple ne lâche pas l'affaire judiciaire avec Epic Games

Apple s’est de nouveau retrouvée face aux juges ce mardi, marquant un nouvel épisode dans son interminable bataille juridique contre Epic Games. La firme de Cupertino cherche à alléger ou annuler les restrictions imposées à son App Store, dans un dossier qui façonne depuis cinq ans les règles du commerce numérique sur iPhone et iPad.

Apple de nouveau devant la justice dans l’affaire Fortnite / App Store

Aujourd’hui, Apple est retournée devant la justice pour contester une injonction rendue dans son long bras de fer judiciaire avec Epic Games, l’éditeur de Fortnite. L’enjeu est clair : Apple demande à la Cour d’appel du 9ᵉ circuit de renverser ou d’alléger les restrictions imposées à son modèle commercial autour de l’App Store.

Retour sur les grandes étapes

L’affaire remonte à 2020, lorsque Epic Games a voulu contourner le système de paiement in-app d’Apple en introduisant une solution alternative dans Fortnite. Apple a alors retiré le jeu de l’App Store, et Epic a déposé une plainte antitrust. En 2021, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a ordonné qu’Apple autorise les développeurs à orienter les utilisateurs vers d’autres moyens de paiement. Mais en 2025, après des accusations selon lesquelles Apple ne respectait pas cette injonction, elle a étendu les contraintes pour interdire qu’Apple prélève une commission sur les achats réalisés hors-App Store et l’a sanctionnée pour avoir « sciemment » enfreint ses ordres.

Aujourd’hui, Apple plaide que la juge a outrepassé ses pouvoirs, en imposant des restrictions trop larges, et réclame que l’affaire soit renvoyée ou réexaminée. Du côté d’Epic, la position est ferme : le modèle d’Apple continue de restreindre la concurrence et les choix des développeurs.

Que peut-on attendre ?

La Cour d’appel du 9ᵉ circuit pourrait rendre sa décision d’ici début 2026. Si Apple obtient gain de cause, cela affaiblirait les contraintes imposées par le tribunal de district. À l’inverse, un nouveau refus renforcerait la pression juridique sur Apple et pourrait pousser l’affaire jusqu’à la Cour suprême.

Ce nouveau procès marque une phase cruciale dans une confrontation qui, désormais, dure depuis plus de cinq ans. L’issue pourrait redessiner la manière dont Apple contrôle son écosystème logiciel et les revenus générés via l’App Store. Un sujet également tendu en Europe ces dernières années.



