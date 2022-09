AirPods Pro 2 : boîtier plus lourd, Memoji, lanière, embout XS et autres détails

Vous le savez, Apple a présenté cette semaine la deuxième génération d'AirPods Pro avec une qualité audio améliorée, une plus grande autonomie, une suppression du bruit deux fois supérieure à celle des AirPods Pro 1, un étui de chargement remanié avec la prise en charge de Localiser et une résistance à l'eau, et plus encore.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités majeures, il y a quelques petits détails sur les nouveaux AirPods Pro 2022 qui devraient vous intéresser.



Les nouveaux AirPods Pro seront disponibles à la commande ce vendredi 9 septembre à 14 heures, avec un prix fixé à 299 euros en France, soit 20 euros de plus que le modèle de 2019. Les AirPods Pro de deuxième génération seront disponibles le 23 septembre à la vente.

Un boîtier de chargement plus lourd

Le nouvel étui de chargement pèse 50,8 grammes sans les AirPods Pro à l'intérieur, ce qui le rend environ 11 % plus lourd que son prédécesseur, qui pèse 45,6 grammes. En revanche, le poids des écouteurs AirPods Pro gauche et droit reste quasiment inchangé.

Détection intra-auriculaire améliorée

Les AirPods Pro sont désormais équipés d'un capteur de peau qui peut détecter plus précisément si les AirPods sont placés dans les oreilles d'une personne, par rapport aux doubles capteurs optiques des AirPods Pro 1. Apple affirme que ce capteur amélioré permet d'activer ou de désactiver plus précisément la lecture audio sur les nouveaux AirPods Pro, ce qui contribue à prolonger l'autonomie de la batterie.



Le capteur de détection de la peau a été ajouté pour la première fois aux AirPods 3 l'année dernière.

Lanières vendues séparément

Le nouvel étui de chargement des AirPods Pro est doté d'une boucle intégrée sur le côté droit de l'étui permettant d'attacher un cordon, mais Apple indique que les cordons sont vendus séparément. Vous pouvez en trouver des tonnes sur Amazon en cherchant les lanières pour téléphones par exemple.

Prise en charge du chargeur de l'Apple Watch

En plus de se charger via MagSafe et Lightning, le nouvel étui AirPods Pro peut désormais être chargé avec la rondelle de chargement magnétique d'une Apple Watch. Sympa !

Personnalisation des Memojis

Apple a annoncé que les clients peuvent personnaliser gratuitement l'étui AirPods Pro de deuxième génération avec leur propre Memoji via l'application Apple Store. C'est aussi valable pour les AirPods 3.

Bluetooth 5.3

Comme l'iPhone 14, les nouveaux AirPods Pro prennent en charge le Bluetooth 5.3, selon les spécifications techniques d'Apple. Bluetooth 5.3 pourrait ouvrir la voie à la prise en charge de "LE Audio" par les AirPods Pro, ce qui présenterait plusieurs avantages pour les écouteurs sans fil, mais Apple n'a fait aucune mention de cela pour l'instant.

Embout XS

Pour les petites oreilles, Apple a inclus une quatrième taille d'embout en silicone, le XS. Il s'agit là de s'adapter aux jeunes et aux personnes ayant un conduit mini.

Contrôle physique du volume

Enfin, Apple a fini par plier et propose désormais un contrôle physique pour le volume sonore. Il suffit de tenir la tige à deux doigts, puis de glisser vers le haut ou le bas pour modifier l'intensité. Pas mal !



Pour commander :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.