AirPods Pro 2 : comment désactiver les sons du boîtier de chargement

C'est tout ce que vous avez à faire. Notez que le paramètre restera grisé si l'étui de chargement est actuellement connecté à l'alimentation. Rappelons que les AirPods Pro 2 ont été mis en vente ce jour et que nous sommes en train de les tester, cf notre compte Twitter ou Instagram.

En effet, le haut-parleur émet également une tonalité lorsque vous commencez à charger l'étui. Le son retentit, que vous connectiez l'étui à l'alimentation via le câble Lightning ou que vous le posiez sur un socle de charge. Si vous trouvez cela gênant, voici un moyen simple de le désactiver.

Avec les AirPods Pro 2, Apple a amélioré le boîtier de chargement en ajoutant une puce U1 pour la recherche de précision via l'app Localiser. Cela signifie qu'il y a un haut-parleur intégré dans l'étui qui peut émettre un son pour vous aider à le localiser. Mais ce dernier est également utilisé pour vous signaler d'autres actions.

