Il crée un boîtier d’AirPods avec port USB-C

Il vient probablement de se faire un nom. Ken Pillonel, étudiant en ingénierie et en robotique, a tenté de résoudre certains des problèmes de réparabilité des AirPods en créant un boîtier de rechange imprimé en 3D et en remplaçant le port de chargement Lightning par un port USB-C. Et le résultat est plutôt prometteur.

Une idée qu’Apple pourrait reprendre

Dans sa dernière vidéo, Pillonel a souligné que les AirPods n'étaient pas conçus pour être entretenus ou réparés, car aucun composant matériel n'est accessible sans endommager l'appareil, ce qui en fait un article jetable. Les spécialistes de la réparation d'iFixit ont d’ailleurs attribué aux AirPods d'Apple de première et de deuxième génération une note de zéro sur dix pour cette raison.

Pillonel a cherché une solution pour donner une nouvelle vie aux étuis de charge des AirPods qui ne s'ouvrent pas, et qui sont confrontés à une obsolescence inévitable en raison de leur batterie intégrée. Pillonel a créé un boîtier de remplacement imprimé en 3D, qui peut maintenant être téléchargé, pour permettre aux techniciens d'endommager volontairement le boîtier existant afin d'accéder aux composants internes et d'effectuer des réparations.



Au cours de la modification, Pillonel a également réussi à remplacer le port Lightning du boîtier de chargement par un port USB-C. En effet, les ports Lightning de rechange pour les AirPods ne peuvent pas être achetés individuellement, ce qui signifie qu'ils doivent être obtenus à partir d'autres étuis de charge AirPods.

En tant que port standard, l'USB-C sur les AirPods augmente la possibilité de réparation à long terme. Pillonel est également responsable de modifications similaires qui ont permis d'ajouter un port USB-C à l'iPhone et un port Lightning à un Samsung Galaxy A51.



Les fichiers d'impression 3D de Pillonel et les fichiers PCB pour la réparabilité des AirPods sont disponibles gratuitement sur son site Web, et il envisage de vendre des kits à l'avenir en fonction de l'intérêt suscité.