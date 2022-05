Un ingénieur remplace le port Lightning du boîtier des AirPods par un port USB-C

Apple VS Epic Games, chapitre... Une nouvelle révélation provenant de la bouche d'un ingénieur travaillant sur Google Chrome explique qu'Apple prend son temps pour livrer certaines...

Si vous vous demandez si Apple va profiter de son Apple Event du 14 septembre pour présenter les AirPods 3 et l'Apple Watch Series 7, n'ayez aucune crainte. D'après le leaker @PineLeaks,...

Apple a obtenu un brevet numéro 11,172,101 sur USPTO pour un boîtier d'accessoires multifonctions. Ce dernier décrit un étui pour AirPods et AirPods Pro qui comprend, entre autres, une...

Notons tout de même que l'USB-C prend une ampleur plus importante dans l'écosystème Apple, le dernier iPad Pro ou encore les nouveaux MacBook Pro ne possèdent plus de port Lightning, ce qui oblige d'avoir deux câbles différents à son domicile pour recharger ses autres appareils Apple toujours en Lightning. Cela rend cette batterie externe très pratique.

Mais en fin de compte, il semble que les problèmes en valaient la peine, Pillonel disant : « C'est tellement satisfaisant de pouvoir utiliser un seul câble et un seul chargeur pour tous mes appareils Apple. C'est vraiment comme ça que ça devrait être. » Et d'une certaine manière, c'est en quelque sorte le rêve : avoir un câble qui peut recharger ou envoyer des données à n'importe quel appareil, quel que soit le type de gadget ou qui l'a fabriqué.

Dans son entretien, Ken Pillonel affirme avoir voulu que le rendu final soit irréprochable , que cela prodigue la sensation qu'il s'agissait d'un produit tout juste déballé. Visiblement, c'est réussi puisque comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, le résultat est incroyablement précis et donne l'impression que cela a été fait dans des usines partenaires d'Apple. Plutôt que de l'expliquer avec des mots, Pillonel a enregistré une vidéo montrant la minutieuse intervention qu'il a dû réaliser sur les composants de sa boîte de charge d'AirPods. Au premier abord, cela est très technique et certainement pas à la portée de tous, car chaque geste doit être au préalable calculé pour éviter de modifier l'emplacement ou d'abîmer un composant.

Le nom de Ken Pillonel vous dit peut-être quelque chose, ce brillant ingénieur avait fait le buzz il y a quelques mois en supprimant le port Lightning de son iPhone pour le remplacer par un port USB-C afin d'augmenter la compatibilité avec la majorité des câbles vendus sur le marché. Aujourd'hui, l'ingénieur a récidivé en s'occupant cette fois de la boîte de charge de ses AirPods, équipé d'un port Lightning dans la partie inférieure. Dans une interview accordée à Engadget , Pillonel explique sa vision du port Lightning. Pour lui, c'est être emprisonné dans un monde qui l'empêche de profiter des divers accessoires et câbles qui sont commercialisés pour tous les smartphones, tablettes et écouteurs sans fil... Sauf ceux d'Apple . N'oublions pas qu'Apple est l'une des seules entreprises dans le monde à imposer son propre port de recharge : le Lightning. Que ça soit chez Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Google... Tout le monde propose un port universel qui est l'USB-C !

