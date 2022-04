Un ingénieur met au point le premier Android avec un port Lightning

Apple VS Epic Games, chapitre... Une nouvelle révélation provenant de la bouche d'un ingénieur travaillant sur Google Chrome explique qu'Apple prend son temps pour livrer certaines...

Il s'agit d'une modification complexe qui a nécessité une réflexion originale. Les câbles Lightning ne sont pas muets. Ils ne peuvent recharger que les appareils Apple. Je devais donc trouver un moyen de faire croire au câble qu'il était branché sur un appareil Apple. Et le tout doit tenir à l'intérieur du téléphone, ce qui est un autre défi en soi. Je ne m'attends pas à ce qu'une personne saine d'esprit veuille faire cela à son appareil. C'était pour le plaisir, je voulais juste voir si je pouvais le faire

Voilà qui risque de ne pas plaîre à Apple et son esprit fermé, bien que la firme commence doucement à s'ouvrir à des technologies tierces. Un ingénieur du nom de Ken Pillonel vient de dévoiler une création étonnante : le premier téléphone Android avec un connecteur Lightning.

