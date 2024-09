AirPods Pro 2 : le boîtier de charge USB-C est disponible sur l'Apple Store pour 109€

Il y a quelques mois, Apple a présenté non pas une nouvelle génération d'AirPods Pro, mais plutôt un "rafraîchissement" des AirPods Pro 2. L'entreprise a ajouté quelques avantages, mais a surtout changé la connectique du boîtier de charge. En effet, Apple a remplacé le Lightning par... l'USB-C !

Le boitier de charge USB-C est disponible en achat sans les écouteurs

Il peut parfois vous arriver d'utiliser vos AirPods et d'égarer malencontreusement le boitier de charge. Le problème, c'est qu'après quelques heures, les écouteurs deviennent inutilisables, puisqu'ils se retrouvent sans autonomie. Pour éviter de devoir racheter totalement les AirPods Pro 2 (ce qui aurait quand même un certain coût), Apple propose une solution toute simple : acheter uniquement le boîtier de charge MagSafe et compatible USB-C.



Le géant californien a ajouté sur l'Apple Store en ligne français le boîtier de charge compatible USB-C, celui-ci est disponible au tarif (plus ou moins raisonnable) de 109€. Dans le pack, Apple fournit le boîtier de charge, mais aussi le câble de charge USB-C, ce qui vous permettra de recharger le boîtier en filaire plutôt qu'en MagSafe.

Voici comment Apple présente le boîtier de charge des AirPods Pro 2 USB-C :

Le Boîtier de charge MagSafe (USB‑C) pour AirPods Pro (2ᵉ génération) est équipé de la puce U1 et de la fonctionnalité Localisation précise², qui vous aide à le localiser. Et si vous êtes à proximité et qu’il reste introuvable, vous pouvez faire émettre un son par son haut-parleur intégré. Une encoche pour dragonne³ vous permet d’attacher votre boîtier à votre sac, pour toujours l’avoir à portée de main. Avec une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau conforme à la norme IP54, le Boîtier de charge MagSafe est conçu pour braver les éléments.

Les points forts sont également rappelés sur la fiche du produit, on retrouve une puce U1 et la compatibilité avec la fonctionnalité Localisation, une encoche pour dragonne, une résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau (norme IP54) ainsi que la promesse d'une charge rapide pour les AirPods Pro 2, vendus 279 € en version complète USB-C.



En ce qui concerne la livraison, on parle plus d'une "précommande" qu'une "commande" directe, les clients qui valident le panier aujourd'hui bénéficieront d'une livraison ou d'un retrait en Apple Store à partir du 4 janvier.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.