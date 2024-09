AirPods 4 : ils seront livrés sans le câble USB-C

Ces dernières années, Apple a adopté une nouvelle approche avec la vente de ses produits comme l’iPhone, l’Apple Watch ou encore les AirPods : l’adaptateur secteur n’est plus inclus dans le pack. Pour la majorité des clients, cela n’est pas gênant puisqu’on utilise l’ancien adaptateur secteur. Apple avait mis en avant la protection de l’environnement dans cette décision. Aujourd’hui, l’entreprise franchit un nouveau cap, les AirPods 4 seront livrés sans adaptateur secteur, mais aussi sans câble USB-C ! Un choix qui va probablement faire beaucoup polémique.

Une question d’économie ou un choix pour la planète ? On commence à être perdu…

Apple continue de surprendre avec ses décisions en matière d’accessoires. Lors de l’annonce des AirPods 4, la firme de Cupertino a introduit deux nouvelles versions de ses écouteurs sans fil emblématiques. L’une des versions se distingue par l’absence de réduction active du bruit, Apple a pris en compte cette absence en offrant un prix plus accessible, tandis que l’autre propose cette fonctionnalité phare, combinée à des capacités similaires aux AirPods Pro 2.

Cependant, la grande nouveauté ne réside pas seulement dans ces deux nouvelles versions d’AirPods. Apple a également pris la décision controversée de ne plus inclure de câble USB-C dans la boîte des AirPods 4, une première pour cette gamme de produits. Les utilisateurs qui ne possèdent pas déjà un câble USB-C devront en acheter un séparément, Apple ayant confirmé sur son site officiel que ce câble est désormais vendu à part pour ces modèles.



Ce choix pourrait susciter des interrogations sur les méthodes d’Apple, d’autant plus que les AirPods Max (récemment mis à jour pour introduire de nouvelles couleurs et l’USB-C) continuent d’inclure un câble dans leur packaging. Cela s’explique peut-être par le fait que les AirPods Max ne peuvent être rechargés qu’en filaire, contrairement aux AirPods 4 qui, eux, peuvent profiter de la recharge sans fil. Cependant, prenons quand même en compte que seule la version des AirPods 4 équipée de la réduction active du bruit est compatible avec les standards de recharge MagSafe et Qi. Pour l’autre version des AirPods 4, il faudra acheter un câble USB-C si vous n’en avez pas. C’est clairement une mauvaise nouvelle pour les futurs utilisateurs des AirPods 4 sans réduction active du bruit !