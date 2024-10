Charger un iPhone 15 Pro Max avec un câble USB-C pas cher peut avoir des conséquences

Quand on achète un iPhone 15 Pro Max à plus de 1000 euros, on a souvent tendance à vouloir faire des économies sur les accessoires, ce qui peut nous inciter à acheter des câbles pour la recharge d'entrée de gamme. Le problème, c'est que ces câbles peuvent être néfastes pour votre iPhone. Un récent témoignage sur Reddit montre qu'il est clairement préférable d'acheter des câbles USB-C et des chargeurs officiels.

Évitez d'acheter des câbles USB-C pas cher

L'évolution de la technologie de charge des smartphones est remarquable, les appareils modernes, comme l'iPhone 15 Pro Max, supportent des puissances de charge élevées, bien supérieures à celles d'il y a quelques années. Cette avancée permet une recharge rapide et efficace, mais elle nécessite également l'utilisation d'accessoires adaptés pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'iPhone. Apple l’a rappelé récemment pour ses Apple Watch.



Un utilisateur a partagé sur Reddit une expérience alarmante. Après avoir utilisé un câble USB-C bon marché pour charger son iPhone 15 Pro Max, il a constaté des dommages majeurs : détérioration du câble, traces de brûlure sur l'appareil, rupture de la connectique USB-C à l'intérieur du port de l'iPhone et même des brûlures mineures sur ses doigts.

La charge ultra-rapide offre des avantages indéniables. Elle permet de recharger jusqu'à 50% de la batterie en seulement quelques minutes, un atout précieux au quotidien. Toutefois, cette rapidité exige des mesures de sécurité spécifiques. Il est recommandé d'opter pour des options de charge intelligente, telles que la programmation de la charge, la charge à basse vitesse, ou la limitation de la charge, pour prévenir les risques de surcharge.



L'usage d'accessoires officiels ou approuvés par Apple (ou un autre fabricant) est aussi important, ces accessoires sont souvent équipés de coprocesseurs qui régulent la charge en communication directe avec le smartphone, garantissant ainsi une recharge sûre et efficace.



