Attention aux chargeurs d'Apple Watch non certifiés dixit Apple

Apple a publié un nouveau document d'assistance qui met en garde les clients contre l'utilisation de chargeurs d'Apple Watch non certifiés, qui pourraient entraîner une charge lente, des émissions sonores répétées et, surtout, une réduction de l'autonomie de la batterie. En gros, ne jouez pas avec la vie de votre montre.

Choisissez bien votre chargeur d'Apple Watch

Selon Apple, les clients ne doivent utiliser que des chargeurs fabriqués par Apple ou des chargeurs certifiés Made for iPhone (MFi) avec le badge "Made for Apple Watch". C'est exactement la même chose que pour l'iPhone finalement.

Apple fournit des images de chargeurs d'Apple Watch authentiques et explique le texte et les marquages réglementaires qui peuvent figurer sur le câble.

Les chargeurs qui ne sont pas fabriqués par Apple peuvent présenter des couleurs, du texte ou d'autres motifs différents sur la surface du connecteur de charge.

Apple propose également une liste de numéros de série pour tous les câbles qu'elle a fabriqués jusqu'à présent. De plus, elle fournit des instructions pour vérifier le fabricant d'un chargeur à l'aide d'un Mac.



Pour le vérifier, il est nécessaire que l'Apple Watch soit connectée au Mac. Une fois la connexion établie, suivez le chemin suivant : Réglages système > Général > À propos de > Rapport système. Sous la section USB, choisissez le chargeur de l'Apple Watch pour afficher les informations détaillées. Les chargeurs de montre fabriqués par Apple afficheront "Apple Inc." en tant que fabricant.



Apple encourage les clients à garantir l'utilisation d'un chargeur tiers certifié en recherchant le label "Made for Watch" ou en consultant la base de données publique des accessoires MFi (Made for iPhone/iPad) d'Apple.



Un chargeur MFi tiers coûte 9 € sur Amazon, alors qu'un chargeur Apple coûte 29 €. Ils sont compatibles avec toutes les montres, dont les dernières Apple Watch 9 et Ultra 2.

