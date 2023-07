Apple TV+ : les tournages de Silo et Foundation sont arrêtés à cause des grèves

Depuis plusieurs mois, l'ambiance est très tendue à Hollywood, après une grève qui a commencé par les scénaristes, celle-ci a empiré récemment avec les acteurs qui ont été nombreux à rejoindre le mouvement. Résultat, une multitude de films et séries sont à l'arrêt et Apple TV+ est bien évidemment touché.

Deux créations originales Apple sont temporairement suspendues

Comme la majorité des services de streaming concurrents, Apple TV+ mise énormément sur les productions américaines, ce qui est une bonne chose en général puisque ce sont les contenus qui génèrent le plus d'audience dans le catalogue. Toutefois, cette initiative d'investir massivement dans les séries américaines se retourne contre Apple, le service de streaming est frappé de plein fouet par la grève qui touche les États-Unis. Suite aux retraits des scénaristes et acteurs, deux séries originales Apple ont vu leur tournage être brutalement interrompu.

Foundation - Apple TV+

Ces séries ont été révélées par le média Deadline, il s'agirait de Silo et Foundation, deux contenus très populaires sur Apple TV+ qui sont censés être en plein tournage. Du côté de Foundation, la série est tournée aux États-Unis, mais pas Silo qui est tourné au Royaume-Uni. Pour Silo, cela s'explique par la présence d'un casting britannique/américain, plusieurs acteurs au premier plan soutiennent la grève actuellement en cours et ont répondu présents à l'appel de la Screen Actors Guild.



Selon le rapport, Silo a le tournage suspendu toute cette semaine et reprendra probablement au cours du mois d'août, du côté de Foundation, l'arrêt est jusqu'à nouvel ordre. Sans surprise, ces interruptions vont provoquer des retards pour les lancements des prochaines saisons, on espère que cela ne va pas durer longtemps, car comme beaucoup d'abonnés Apple TV+, on attend impatiemment la saison 2 de Silo.