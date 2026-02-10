L’iPad et le Mac aident l’équipe d’Angleterre de rugby

Apple lance sa nouvelle campagne Apple at Play, qui met en lumière la façon dont l’équipe d’Angleterre de rugby utilise des iPad et des Mac pour analyser les matchs en temps réel.



Diffusée, comme par hasard, au moment du Tournoi des Six Nations masculin en cours, une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Apple UK (intitulée « The Game Behind the Game | Apple at Play | England Rugby ») offre un regard exclusif sur l’organisation de l’analyse de l’équipe.

L’Angleterre veut gagner grâce à Apple

Le Senior Team Analyst Joe Lewis explique le processus : dans la cabine des entraîneurs, deux analystes et cinq coaches gèrent simultanément sept angles de vidéo et des milliers de données en direct. Les statistiques clés des joueurs - nombre de portés, mètres gagnés, efficacité des portés, plaquages réalisés, plaquages manqués - sont décomposées instantanément, aussi bien pour l’équipe que pour chaque individu.

Les sept ordinateurs portables restent synchronisés en permanence et transmettent exactement les mêmes données et extraits vidéo en temps réel aux entraîneurs sur le banc, via des iPad. Ces tablettes permettent de mettre rapidement en évidence les moments décisifs et d’orienter les décisions pendant le match ou à la mi-temps. Une aide précieuse qui permet de déduire un tas d’informations comme la forme d’un joueur, les carences de l’équipe à l’instant t, etc.



La vidéo propose également des images rares dans les vestiaires, montrant les analystes qui briefent les joueurs sous une énorme pression à la mi-temps.

Même si le rugby ne vous passionne pas, c’est toujours intéressant de s’immiscer dans les coulisses de l’analyse sportive moderne et sur la technologie qui permet de prendre des décisions tactiques en quelques secondes.



Vous êtes fan de rugby ? Apple TV diffuse pas mal de sports dont le football de la MLS, le baseball ou encore la F1. Peut-être qu’elle pourrait s’offrir les droits du ballon ovale à l’avenir.