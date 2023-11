Bons plans iOS : Dice Vault, Sticker Drop Maker Studio et Universe Pandemic 2

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Dice Vault, Sticker Drop Maker Studio et Universe Pandemic 2. L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Dice Vault (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.2, 49 Mo, iOS 16.0, Michael Jacobs) passe de 0,99 € à gratuit. Entrez dans Dice Vault, le coffre-fort le plus difficile au monde, où les dés déverrouillent des trésors. La furtivité et la stratégie sont essentielles pour échapper à la sécurité, s'emparer des pierres précieuses et s'enfuir avant que les flics n'arrivent. Avec des outils comme les Skimmers, les relances et les astuces de dés, le jeu combine la stratégie du Sudoku et l'addiction du Démineur. Prêt à l'emploi, il propose 18 niveaux de difficulté variable, promettant d'innombrables rejouements et sensations fortes. Visez un vol 5 étoiles à chaque niveau, mais ne vous faites pas prendre ! Télécharger le jeu gratuit Dice Vault





Universe Pandemic 2 (Jeu, Voyages / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 102 Mo, iOS 14.1, Polydelic AS) passe de 1,99 € à gratuit. Votre agent pathogène créé par des extraterrestres dominera-t-il le cosmos ? Dirigez la flotte Gaarg en créant un agent pathogène pour prendre le contrôle de l'univers, y compris la Terre.



Un joli jeu type Plague avec des graphismes 3D, une pléthore de vaisseaux, une météo dynamique et autres dans lequel vous devez affronter d'autres pathogènes en temps réel, partir à la conquête de planètes aux cartes complexes et utiliser plus de 144 caractéristiques et capacités. Télécharger le jeu gratuit Universe Pandemic 2





Hydropuzzle (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 56 Mo, iOS 10.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 0,99 € à gratuit. Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère ?



Certaines énigmes sont merveilleusement compliquées, et lorsque vous trouvez la solution, c'est un moment de pure satisfaction. Un jeu à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment les puzzles et qui aiment réfléchir. Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





PlunderChess (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.23.1, 169 Mo, iOS 11.0, White Horse Games, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Si les échecs sont amusants, alors PlunderChess l'est encore plus !

Imaginez que vous jouez aux échecs comme d'habitude, mais que cette fois, lors d'une prise, la pièce d'échecs qui a mangé récupère des capacités de déplacement supplémentaires directement à partir de son butin. De quoi rendre le prochain coup encore plus imprévisible ! Télécharger le jeu gratuit PlunderChess





Applications gratuites iOS :

Sticker Drop Maker Studio (App, iPhone / iPad, v1.6.1, 70 Mo, iOS 16.0, Aaron F Stephenson) passe de 0,99 € à gratuit. Transformez une portion d'image en autocollant numérique avec Sticker Drop, et collectionnez vos meilleures créations sur Sticker Drop.



L'application est accessible, permettant d'ajouter des descriptions pour que les utilisateurs de VoiceOver puissent aussi en profiter. Les apps iMessage, WhatsApp et autre Telegram sont compatibles.



Sticker Drop est totalement gratuit, sans achat additionnel, abonnement ni création de compte nécessaire, et propose 12 icônes au choix. Télécharger l'app gratuite Sticker Drop Maker Studio





Watch Browser (App, iPhone, v1.2, 19 Mo, iOS 16.2, Kalyani Bhimavarapu) passe de 2,99 € à gratuit. Watch Browser est une application simple mais puissante pour avoir internet au poignet avec un tas de fonctionnalités. Retrouvez vos sites préférés, mais aussi TikTok, Google Docs et autres ! Télécharger l'app gratuite Watch Browser





PolyNome (App, iPhone / iPad, v23.10.4, 131 Mo, iOS 15.0) passe de 4,99 € à gratuit. Conçu par un musicien, pour des musiciens, PolyNome s'occupe de tout, du rappel de l'entraînement à l'impression du répertoire pour votre concert.



PolyNome est le métronome ultime pour tous les musiciens, quel que soit leur niveau. Il est utilisé par les meilleurs batteurs du monde, dont Peter Erskine, Virgil Donati, Vinnie Colaiuta, Dave Weckl, Dennis Chambers, ainsi que par des pianistes de concert, des musiciens d'orchestre et tous ceux qui s'intéressent au rythme.



Avec PolyNome, vous pouvez vous entraîner, enseigner, composer des rythmes, vous produire en direct et bien plus encore. Télécharger l'app gratuite PolyNome





Promotions iOS :

FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 9,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga RPG la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Parmi les nouveautés de cette grande aventure (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD. Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs :) Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 9,99 €





SkySafari 7 Pro (App, iPhone / iPad, v7.3.1, 2,3 Go, iOS 14.1, Simulation Curriculum Corp.) passe de 44,99 € à 34,99 €. SkySafari transforme l'astronomie en une activité accessible et agréable. Avec la base de données la plus exhaustive parmi les applications dédiées à l'astronomie, elle englobe tous les corps célestes du système solaire jamais identifiés et garantit une précision sans précédent. Elle est équipée d'outils de planification et de suivi pointus, d'une intégration parfaite avec votre télescope, et promet une expérience stellaire optimale. Ne différer plus le plaisir de l'exploration céleste et découvrez pourquoi SkySafari est l'application privilégiée par les astronomes amateurs avertis depuis 2009. Télécharger SkySafari 7 Pro à 34,99 €