Rumeur : l'iPad Air 5 avec la puce M1 au lieu de la puce A15 ?

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

4



Apple va organiser ce soir son premier keynote de l'année, on devrait y retrouver plusieurs annonces majeures comme l'iPhone SE 3, des nouveautés côté Mac et... le très attendu iPad Air 5. De nouvelles informations de dernières minutes viennent d'arriver à propos de la future tablette !

La puce M1 au lieu de la puce A15 dans l'iPad Air 5 ?

Souvenez-vous, Apple avait surpris tout le monde l'année dernière en dévoilant le premier iPad Pro avec la puce M1 au lieu de la traditionnelle puce de la série A qu'on trouve sur l'iPhone. Ce choix avait principalement été fait pour rendre la tablette haut de gamme d'Apple comme la plus rapide sur le marché et prendre une avance considérable sur l'ensemble des concurrents.



Selon de récentes informations obtenues par 9to5mac à quelques heures de l'Apple Event, l'iPad Air 5 pourrait lui aussi profiter de la puce M1.



Grâce à la puce M1, l'iPad Air 5 pourrait prendre une nette avance sur les tablettes de milieu de gamme, rappelons tout de même que la puce M1 est 50% plus rapide que l'A15 Bionic et 70% plus performante que la puce A14 Bionic qui se trouve en ce moment dans l'iPad Air 4. Déjà que la concurrence n'arrive pas à faire mieux que la puce A15, ça risque d'être humiliant sur les vidéos comparatives si Apple intègre la puce M1...

Dans son rapport, 9to5mac explique ce qui pourrait pousser Apple à inclure la puce M1 dans un iPad Air :

Mais pourquoi Apple utiliserait-elle la puce M1 dans l'iPad Air alors qu'elle dispose déjà d'un iPad Pro doté de la même puce ? Tout d'abord, il est important de garder à l'esprit que d'autres aspects différencient l'iPad Pro du reste de la gamme, comme l'écran ProMotion doté de la technologie XDR.



Cependant, comme Apple souhaite vendre l'iPad Pro et l'iPad Air en tant que substituts d'ordinateur (puisqu'ils fonctionnent tous deux avec le Magic Keyboard), il n'est pas surprenant que l'iPad Air soit équipé d'une puce de niveau bureau.

Dans le même temps, l'iPad Pro devrait être mis à jour plus tard dans l'année avec une nouvelle puce M2.

Ces mêmes indiscrétions à l'origine de cette révélation confirment que l'iPad Air 5 embarquera bien un modem 5G permettant de profiter de débits descendants et montants plus conséquents pour les téléchargements, le streaming et la navigation internet.