Apple prépare un mini Mac Pro surnommé Mac Studio

Il y a 2 heures

Mac

Medhi Naitmazi

Si la transition des Macs Intel vers les puces Apple Silicon se termine cette année, alors Apple va devoir lancer un nouveau Mac Pro. Après avoir dévoilé un écran Apple Studio Display 7K, nos confrères de 9to5Mac ont appris de source sûre qu'en plus des nouveaux Mac mini et Mac Pro annoncés par la rumeur, Apple a développé un tout nouvel ordinateur "Mac Studio".

Détails sur le Mac Studio

D'après les informations obtenues, le nouveau Mac Studio serait principalement basé sur le Mac mini, mais avec un matériel beaucoup plus puissant. Apple a deux versions du Mac Studio en cours de développement. L'une comporte la puce M1 Max (la même que celle du MacBook Pro 2021) et l'autre une variante de la puce Apple Silicon qui est encore plus puissante que l'actuelle M1 Max. Probablement avec plus de cœurs CPU et GPU.

Selon nos sources, le nouveau Mac Studio est connu en interne sous le nom de code "J375".

Bien que le nom "Mac Studio" puisse changer, il représente une nouvelle catégorie entre Mac mini et Mac Pro destinée aux utilisateurs professionnels. La nomenclature correspond également à celle de l'Apple Studio Display, ce qui laisse penser qu'Apple fera une large publicité pour les deux produits comme étant un combo parfait pour les créateurs de contenus professionnels par exemple.



Mark Gurman de Bloomberg a précédemment rapporté qu'Apple travaille sur un Mac Pro plus petit avec une puce Apple Silicon équipée de 40 cœurs de CPU et 128 cœurs de GPU. Ce mini Mac Pro pourrait en fait être le nouveau "Mac Studio", qui viendra remplacer la version haut de gamme à processeur Intel du Mac mini qui est toujours en vente. D’autres fuites ont rapporté que le prochain Mac Mini aurait un boîtier en verre sur le dessus.



Mais cela ne veut pas dire qu’Apple enterrera le Mac Pro conventionnel, la firme continuerait à développer une machine encore plus puissante.



Apple organisera un événement spécial le 8 mars pour annoncer de nouveaux Mac, mais les modèles les plus pointus seront dévoilés en juin à la WWDC, voire en octobre/novembre 2022.