Présentation d'un écran externe mardi durant l'évènement Peek Performance ?

Comme chaque dimanche, il nous gratifie et nous régale d'informations et de rumeurs autour de l'écosystème d'Apple grâce à sa newsletter Power On. Je parle bien sûr de Mark Gurman célèbre journaliste de Bloomberg spécialisé autour de la firme à la Pomme.

Et dans la cuvée du jour, on apprend notamment que Cupertino pourrait présenter un produit surprise ce mardi, durant son évènement Peek Performance. En effet, selon certaines de ses sources, Apple aurait terminé le développement d'un écran externe il y a plusieurs mois et pourrait le lancer cette semaine.

Un nouvel écran externe signé Apple lancé ce mardi ?

Selon Mark Gurman, Apple travaillerait depuis plusieurs mois sur l'arrivée de deux écrans externes, l'un étant le successeur direct du Pro Display XDR haut de gamme et l'autre un écran grand public plus abordable. Le journaliste indique dans sa dernière newsletter que la firme de Cupertino aurait terminé le développement d'un écran externe de nouvelle génération "il y a plusieurs mois" et pourrait le dévoiler ce mardi durant l'évènement Peek Performance.



Une information qui a du sens, puisque la Pomme devrait également présenter ses nouveaux Mac mini, et quoi de mieux qu'un écran externe "plus accessible" pour l'accompagner ? Au niveau du tarif, il pourrait être proposé à la moitié du prix actuel du Pro Display XDR, soit 2 500 dollars.



Réponse ce mardi !