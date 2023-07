Messi en MLS : des abonnés ont vécu la présentation du Goat sans audio sur l’app Apple TV

C'était le grand événement en Major League Soccer (MLS) ce week-end : la présentation de Lionel Messi. Si c’était le grand rendez-vous à ne surtout pas rater pour tous les fans du footballeur comme ceux de la MLS, l’événement a été gâché par Apple… l’unique diffuseur de la MLS dans le monde !

Un problème technique qui a agacé les abonnés

La Major League Soccer (MLS) a accueilli une nouvelle étoile, la légende du football, Lionel Messi. L'annonce a été faite lors d'une diffusion en direct sur l'application Apple TV (via le pass MLS). Toutefois, ce grand rendez-vous s’est soldé par un échec à cause d’une série de problèmes techniques qui ont rendu l'expérience de visionnage moins agréable pour certains.



L'événement, baptisé "The Unveil", s'est déroulé au DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale, en Floride. Parmi les célébrités présentes, on comptait David Beckham, co-propriétaire de l'Inter Miami et le footballeur Sergio Busquets. Ces figures emblématiques du football ont rejoint Messi sur scène pour célébrer son arrivée dans le championnat nord-américain. Alors que le stade affichait complet (ce qui est rare en MLS) avec des supporters qui ont pu assister à l’événement sans problème, les téléspectateurs en ligne ont dû faire face à une expérience de visionnage catastrophique. L'audio, qui semblait provenir du son ambiant du stade plutôt que d'une source directe était dégradé et rendait difficile l'écoute des déclarations au micro dans le stade.

Des angles de caméra maladroits, l'absence de flux vidéo pendant certains montages et un mauvais audio de traduction ont été relevé par les abonnés au Pass MLS. Sur Twitter, les critiques n'ont pas tardé à affluer, avec des comparaisons peu flatteuses pour Apple.

Ces problèmes sont perçus comme un coup dur pour la firme de Cupertino qui tente de s'imposer comme un diffuseur compétent face aux géants comme ESPN. Jusqu’ici, la firme de Cupertino avait fait de grands efforts pour démontrer ses capacités en matière de diffusion et cet événement regardé dans le monde entier était l'occasion de prouver sa valeur dans le domaine. Malheureusement, les problèmes techniques ont plutôt mis en évidence les défis auxquels la société est confrontée dans cette nouvelle activité.



Malgré ces difficultés, l'arrivée de Messi en MLS fait le bonheur de la ligue professionnelle de football aux États-Unis. On espère toutefois qu’Apple proposera une meilleure expérience à l’avenir, visiblement, l’entreprise a encore quelques efforts à faire pour améliorer ses diffusions !



Notons quand même qu’Amazon avec le Pass Ligue 1 en France via Prime Vidéo n’a jamais été confronté à ce genre de problèmes, même dans les moments les plus importants. Comme quoi que l’excuse du « petit nouveau » dans la diffusion sportive n’en est pas vraiment une.